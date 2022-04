Tesla arrête d’inclure des connecteurs de charge avec ses nouvelles voitures

En plus de la hausse des prix sur les véhicules, Tesla va arrêter d’inclure des connecteurs de charge avec ses nouvelles voitures.

Tesla semble s’inspirer d’Apple après avoir officiellement annoncé qu’ils cesseraient de regrouper les câbles de charge avec les voitures commandées à partir de maintenant. Cependant, ils se feront un plaisir de vous vendre ce même connecteur pour 200 $ supplémentaires. Cela augmentera sans aucun doute également les ventes de leur connecteur mural à 500 $.

Tesla a déjà augmenté le prix de ses véhicules à plusieurs reprises cette année, et les nouvelles d’aujourd’hui n’amélioreront pas leurs propositions de valeur.

Les achats de voitures neuves ne seront plus livrés avec un connecteur mobile inclus. Au lieu de cela, vous pourrez acheter séparément le pack de connecteurs mobiles Gen 2 (capable de charger le niveau 1) pour 200 $ supplémentaires. Tesla commencera cependant à inclure plus d’adaptateurs de prise dans ce kit de connecteurs.

Bien que ce connecteur mobile charge Teslas à une autonomie lente de 3 à 6 km par heure, il peut être utile si vous souhaitez recharger chez un ami ou dans une zone sans stations de charge car il peut se brancher sur une prise standard.

Elon Musk a confirmé la décision sur Twitter, affirmant que les statistiques d’utilisation étaient très faibles. Il a également mentionné que le connecteur mobile n’est pas nécessaire si vous avez un connecteur mural Tesla ou si vous comptez plutôt sur des superchargeurs. Musk a également recommandé aux gens d’installer un connecteur mural Tesla avant l’arrivée de leur voiture.

Based on feedback received, we will drop mobile connector price to $200 & make it easy to order with car.

Note, mobile connector is not needed if you have a Tesla wall connector or to use Superchargers.

Recommend installing Tesla wall connector well before car arrives.

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2022