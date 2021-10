En 1996, Intercasino lançait le tout premier jeu de l’histoire du casino en ligne. Aujourd’hui plus que jamais, le casino en ligne attire non seulement l’attention des joueurs en vertu de ses nombreux avantages, mais aussi celle des politiciens qui incluent parfois leurs régulations dans les projets de campagne.

Si vous avez l’intention de faire vos premiers pas dans l’univers des machines à sous, du poker, de la roulette … il y a certaines informations que vous deviez avoir. Dans cet article, nous vous disons l’essentiel de ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Bien choisir son casino en ligne

Pour être sûr de rentrer « facilement » en possession de vos gains, de jouer en toute sérénité et surtout d’avoir plus de chance de gagner, il est important de faire attention au choix du casino en ligne où vous jouez.

Un bon casino en ligne est un casino qui vous propose une multitude de jeux. De la machine à sous, à la roulette en passant par le poker, le libre choix doit être laissé au joueur.

L’autre critère de reconnaissance d’un bon casino en ligne réside dans les bonus qu’il offre aux joueurs. En plus du bonus de bienvenue offert aux nouveaux venus dès l’inscription ou après le premier dépôt, les casinos en ligne offrent des tours gratuits encore appelés « free spins ». Aussi, vous devez être attentif aux taux de redistribution. De façon réglementaire, les casinos en ligne doivent avoir des taux de redistribution d’au moins 85%. Certains plus généreux peuvent avoir des taux de 95% voire 98%.

L’autre critère à prendre en compte est la licence d’exploitation du casino en ligne. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est bien possible de tomber sur des casinos « sans licence » et par conséquent, non réglementés. La diversité des moyens de paiement (Visa, chèque, virement bancaire, Mastercard …) est un critère important pour le choix de votre casino en ligne.

Le concepteur du logiciel utilisé par le casino en ligne est aussi un facteur à prendre en compte puisque la qualité du logiciel déterminera également la qualité des jeux. Parmi les grands concepteurs de logiciel on retrouve : Microgaming, Netent et Playtech. Si vous avez envie d’en savoir plus sur ces grands noms, n’hésitez pas à cliquer ici .

Parmi les nombreux casinos en ligne, nous vous recommandons vivement Wild Sultan Casino.



Les risques du casino en ligne

Si vous décidez de commencer à jouer au casino en ligne il faudra faire attention à ne pas développer une addiction. Selon un article du journal LE FIGARO , plus de 45% des joueurs des casinos en ligne sont des joueurs excessifs. Le casino en ligne est donc vu par certains comme étant un « terreau de l’addiction ». Ce taux est très élevé comparativement aux autres jeux pour lesquels on se retrouve autour de 13%. Il faut également éviter de croire que vos résultats en situation réelle seront les mêmes que lors des démos. En effet, de nombreux casinos en ligne disposent d’un compte démo qui permet aux joueurs de s’habituer aux jeux. Prenez garde, lorsque vous jouez à la démo, vous gagnez fréquemment et vous avez envie de passer au « vrai jeu ». C’est alors à ce moment que peuvent s’enchainer les pertes.

Il faut également faire attention aux taux de redistribution affichés par les casinos en ligne. Certains vont même jusqu’à afficher des taux allant jusqu’à 105%, ce qui dans la réalité n’est pas vraiment possible. Il existe également de nombreux sites illégaux, et d’autres ayant de nombreux frais cachés. À ceux-ci s’ajoutent d’autres sites qui semblent s’apparentent à des sites de casino, mais qui en réalité ne servent qu’à collectionner les données des joueurs.

Comment bien gérer vos gains et pertes

Chaque mise au casino se solde soit par un gain ou une perte. Face à des victoires successives ou des échecs répétitifs, il faut savoir à un moment s’arrêter. Avant même que vous ne commenciez vos mises, vous devez définir votre budget hebdomadaire, mensuel à allouer aux jeux. Il est préférable de ne pas dépasser ce budget. Lorsqu’on gagne, on est très souvent tenté de miser encore et encore. Mais en réalité, quand on gagne, la première chose à faire c’est de soustraire le montant investit jusque-là et de diviser le gain en deux parties. Une partie servira d’épargne et l’autre sera utilisée pour d’autres mises.

Lorsque les échecs se suivent, si votre budget vous le permet, vous pouvez continuer à miser. Dans le cas où le budget est épuisé, même si vous recommencez à gagner, arrêtez-vous là puis recommencez l’expérience un autre jour.