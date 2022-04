Comment favoriser la communication entre collaborateurs ?

La communication entre collaborateurs est fondamentale pour garantir la productivité et le bien-être des collaborateurs. Des collaborateurs enthousiastes, et qui ont le sentiment d’être écoutés, sont plus à même d’être productifs. Il en va donc autant de la santé financière de l’entreprise que de l’ambiance générale entre salariés. Voici quelques astuces pour favoriser la communication entre collaborateurs.

L’enthousiasme des salariés, un atout vital pour l’entreprise

L’enthousiasme est une émotion puissante à ne surtout pas négliger dans le monde du travail. Attention à ne pas confondre motivation et enthousiasme ! Un employé peut être motivé par son emploi, en raison de sa rémunération, sans pour autant être enthousiaste à l’idée de se rendre à son travail. Or, un salarié enthousiaste apporte une réelle valeur ajoutée à l’entreprise puisqu’il participe à créer du lien avec ses collègues.

De plus, un salarié enthousiaste participe à la bonne réputation de son entreprise, notamment sur Internet. 50 % des employés échangent sur les réseaux sociaux à propos de leur entreprise, et notamment concernant l’ambiance qui règnent entre salariés. La e-réputation d’une entreprise est précieuse car 38 % des Français tiennent compte des commentaires publiés sur Internet avant d’accepter une offre d’emploi. Comment alors doper l’enthousiasme de ses collaborateurs ?

Favoriser la communication entre collaborateurs : 3 solutions concrètes

Miser sur les outils digitaux permettant le travail collaboratif

Miser sur les bons outils digitaux est devenu incontournable pour fluidifier le travail et amélioration la communication entre employés. Parmi ces outils, on trouve le CRM (Customer Relationship Management) qui permet de gérer les contacts, les prospects et clients, en plus des relations entre les différents services, comme le service commercial et marketing.

Afin de faciliter le travail collaboratif, l’entreprise doit également songer à investir dans des solutions numériques. Les réseaux des actifs informatiques et l’ensemble des produits digitaux doivent être surveillés afin de prévenir les pannes. Pour en savoir plus sur les logiciels permettant d’automatiser la gestion des configurations, garantir la conformité du réseau et le respect de la réglementation, cliquez ici.

Privilégier les brunchs professionnels

Beaucoup d’employeurs oublient que la communication entre les collaborateurs est mieux entretenue dans un cadre informel. Plutôt que de multiplier les réunions assommantes dans de petites salles, privilégiez plutôt les petits déjeuners et les brunchs professionnels. Pourquoi cela ? Car la nourriture contribue à créer une ambiance détendue et propice à la libération de la parole. Les repas en commun sont des solutions efficaces pour le team building et la cohésion d’équipe. Cela n’empêche pas d’utiliser un PowerPoint pour guider la réunion ni de discuter de sujets importants pour l’entreprise.

Mettre en place un système de tutorat

La communication doit se travailler dès l’embauche. Aussi, préparez le terrain avant le premier jour de travail d’une nouvelle recrue. Le meilleur moyen d’y arriver est de lui dédier un tuteur. Il s’agit d’un collaborateur plus expérimenté qui accompagnera le nouvel employé durant ses premières semaines de travail. C’est ainsi que les informations se transmettent le mieux et que les collaborateurs se sentent utiles et solidaires.

Encourager la communication entre collaborateurs est indispensable pour la marque employeur et la marque commerciale de l’entreprise. Son rayonnement et sa productivité en dépendent. En complément de ces astuces, les entreprises peuvent régulièrement faire le point sur leur politique RH et évaluer le bien-être de leurs employés en réalisant des sondages d’opinion.