La Chine emprisonne les scientifiques derrière les premiers bébés génétiquement modifiés

Le scientifique chinois créateur des premiers bébés génétiquement modifiés a été condamné à 3 ans de prison et à une interdiction d’exercer.

Un tribunal chinois a condamné le scientifique derrière les premiers bébés au monde à modification génétique, He Jiankui, à trois ans de prison, affirmant que l’équipe du chercheur a fait usage de « pratiques illégales de la médecine ». Parallèlement à sa peine de prison, The Guardian rapporte qu’il était a également infligé une amende de 3 millions de yuans (environ 430 000 $).

He Jiankui a été condamné aux côtés de deux collègues. Zhang Renli a été condamné à une amende de 1 million de yuans (environ 143000 dollars) et condamné à deux ans de prison, tandis que Qin Jinzhou a été condamné à une amende de 500000 yuans (environ 71000 dollars) et condamné à 18 mois de prison, et deux ans avec sursis.

« Les trois accusés n’avaient pas la certification appropriée pour pratiquer la médecine et, en recherchant la renommée et la richesse, ont délibérément violé les réglementations nationales en matière de recherche scientifique et de traitement médical », a déclaré le tribunal dans des commentaires rapportés par l’agence de presse officielle Xinhua.

He Jiankui a affirmé avoir aidé à fabriquer les premiers bébés génétiquement modifiés au monde, les jumelles Lula et Nana, en novembre 2018 en utilisant l’outil d’édition de gènes CRISPR/Cas9. Ce type de travail est interdit en France et dans d’autres pays en raison des préoccupations éthiques de la manipulation d’embryons humains, ainsi que du risque que le travail représente pour d’autres gènes, où il peut créer des effets secondaires involontaires qui pourraient être transmis aux générations futures. La communauté scientifique était farouchement critique à l’égard de son travail, et il a ensuite été licencié de son poste de l’Université des sciences et de la technologie de Chine du Sud à Shenzhen.

Au-delà des implications éthiques, l’analyse du travail de He suggère que ses efforts peuvent avoir mis en danger leur santé. L’expérience visait à immuniser les bébés contre le VIH en altérant le gène CCR5, qui pourrait affecter la résistance au VIH. Bien que tout le monde ait deux copies de chaque gène (une de chaque parent), les chercheurs ont souligné qu’il n’avait édité qu’une seule copie du gène. Un généticien a déclaré qu’il y avait «toutes sortes de problèmes» dans la façon dont le travail était effectué, et un autre a déclaré que les bébés n’étaient probablement pas résistants au VIH en conséquence.

« L’affirmation selon laquelle ils ont reproduit la variante CCR5 répandue est une fausse représentation flagrante des données réelles et ne peut être décrite que par un seul terme: un mensonge délibéré », a déclaré Fyodor Urnov, un scientifique spécialisé dans l’édition du génome et l’Université de Californie, au MIT Technology Review en réponse à la recherche.