Mazda affirme que les batteries haute capacité de certains véhicules électriques polluent plus que le diesel

Le constructeur Mazda affirme que les batteries haute capacité de certains véhicules électriques polluent davantage que le diesel.

Il est généralement admis que les véhicules électriques sont meilleurs pour l’environnement que leurs alternatives au diesel, mais Mazda fait valoir que ce n’est pas toujours le cas. La société affirme que son crossover MX-30 est livré avec une batterie de 35,5 kWh car il est de taille «responsable», ce qui signifie que les émissions globales de CO2 du pack sont comparables à celles d’une Mazda 3 compacte à hayon diesel.

Lorsque Mazda a dévoilé le crossover MX-30 au salon de Tokyo en octobre, le constructeur a révélé la batterie lithium-ion de l’EV de 35,5 kWh. Celle-ci lui donne une autonomie d’environ 200 km, ce qui est nettement inférieure à celle des véhicules électriques tels que la Tesla Model S et sa batterie de 100 kWh, ce qui permet une autonomie d’environ 600 km. Même la Hyundai Kona Electrique à prix similaire propose 289 km sur son pack de 39 kWh.

A Automotive News, le directeur de la recherche européenne de Mazda, Christian Schultze, a déclaré avoir choisi la taille de la batterie pour des raisons environnementales. Il soutient que son empreinte globale sur la durée de vie du CO2, qui comprend la fabrication et la consommation d’énergie, est similaire à une Mazda compacte diesel, et cela même lors du remplacement de la batterie après 160 000 km.

Mazda dit que l’utilisation d’une batterie de 95 kWh comme celle de la Tesla signifierait des émissions de CO2 globales beaucoup plus élevées en raison de sa plus grande taille et de sa consommation d’énergie plus élevée. Et le problème serait aggravé lorsque le pack doit être remplacé.

Mazda a partagé un graphique pour essayer d’illustrer son propos. Il indique que la ligne verte représente un véhicule électrique de 95 kWh.

Il convient de noter que de nombreuses études montrent que les véhicules électriques produisent moins d’émissions de CO2 au cours de leur vie que les véhicules diesel, et Mazda a basé ses chiffres sur les moyennes européennes de production d’électricité à partir de 2016. Pour certaines personnes, cependant, la promesse d’un véhicule électrique plus respectueux de l’environnement pourrait l’emporter sur leur faible intervalle.