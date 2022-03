Le film Uncharted, retour sur un énorme succès au box-office

Sorti le 15 février 2022 au cinéma, Uncharted s’adresse tout d’abord aux fans du jeu vidéo. Basé sur les jeux d’aventure publiés par Sony, Uncharted permet aux gamers de retrouver Nathan Drake et Victor Sullivan, lesquels décident de partir à la recherche du Trésor de Magellan.

L’histoire d’ Uncharted

Tout commence lorsque Victor « Sully » Sullivan, un chasseur de trésor de renom, décide de recruter un certain Nathan Drake. Leur objectif : récupérer le trésor de Magellan, une fortune vieille de plus d’un demi millénaire. Tout semble se passer comme prévu lors du cambriolage lorsque tout s’accélère pour devenir une véritable course contre la montre autour du monde entier contre Santiago Moncada, l’héritier légitime du trésor.

Nathan et Victor évoluent dans un univers semblable à celui du jeu vidéo du même nom où s’entremêlent énigmes et mystères. Leur enjeu est donc la modeste somme de cinq milliards de dollars, mais également le frère de Nathan, disparu depuis longtemps. Leur problème : les deux voleurs sont incapables de travailler ensemble.

Notre critique du film

Pour ce film, on retrouve deux types de publics : les fans du jeu, et les autres. Pour les fans, le film représente un gros clin d’œil à la franchise, notamment grâce à la présence de Drake et de Sullivan. Les spectateurs apprécieront également le fait de retourner un peu dans le passé et d’en apprendre plus sur le personnage principal ainsi que sur son frère et la relation avec Sullivan.

Pour ceux qui n’ont pas joué à Uncharted, l’expérience n’en sera pas pour autant décevante. Uncharted se positionne comme un très bon classique du genre action-aventure et chasse au trésor. Les scènes d’action y sont remarquables, et on apprécie un casting très soigné en plus des différents paysages magnifiques que l’on a la chance de contempler.

Les jeux d’action-aventure influencent parfois le cinéma

Uncharted, à l’origine, s’inspire très largement du jeu vidéo du même nom, mais pas seulement. Le film fait de nombreuses allusions à d’autres jeux vidéo publiés par la marque Sony sur ses différentes consoles, qu’il s’agisse de l’environnement, des scènes d’action, des personnages ou des intrigues.

Tomb Raider fait partie de ces jeux vidéo. On retrouve, en effet, ce côté aventure propre au genre, ainsi que des scènes d’action très comparables au jeu vidéo, au sein du film. C’est d’ailleurs cette même franchise à la sauce Lara Croft qui a inspiré la machine à sous Tomb Raider, disponible sur l’établissement de jeux de casino en ligne Betway , dans laquelle le joueur doit aligner correctement les différents symboles afin d’empocher le jackpot. L’univers y est bien représenté, les musiques étant fidèles au 4ème opus du jeu vidéo Tomb Raider : La révélation finale, qui se déroule dans les pyramides égyptiennes.





Impossible de parler du film Uncharted sans citer le jeu vidéo qui est à la base de tout cela. Créé par Naughty Dog, Uncharted apparaît en 2007 sur la PlayStation. Nathan Drake est considéré par la majorité des joueurs comme la version masculine de Lara Croft, et il possède de nombreux traits semblables à ceux de la riche héritière. Il est fan d’histoire, d’archéologie, il est espiègle, et surtout, il est chasseur de trésor. La licence ayant connu un succès fou depuis son lancement, il était donc évident qu’un film finisse par voir le jour, servant à la fois de fan fiction pour les mordus d’Uncharted, et à de guide découverte pour les profanes.

The Last Of Us peut, à certains égards, être considéré comme l’une des sources d’inspiration du film Uncharted. Bien que The Last of Us soit de type horreur , c’est le côté « non-stop » qui est partagé par les deux titres. Le jeu vidéo propose de l’action en continu, ne laissant que très peu de moments de repos au joueur. Dans le film, l’action est également continue, les deux protagonistes étant piégés dans une véritable course contre la montre afin de garantir leur survie ainsi que leurs intérêts.

Enfin, nous pouvons parler d’ Assassin’s Creed développé par Ubisoft . Ce que l’on retiendra principalement, en termes de similitudes entre Uncharted et Assassin’s Creed, c’est ce côté acrobatique. Dans les jeux vidéo Assassin’s Creed, les joueurs ont la possibilité de grimper à peu près partout, de sauter d’un mur à l’autre ou de s’agripper à n’importe quelle corniche, donnant parfois lieu à des scènes d’action incroyables et quelques frissons dans le dos. Dans le film, certaines scènes utilisent ce principe en s’inspirant des mêmes gestes, des mêmes mouvements et parfois des mêmes types de saut que dans Assassin’s Creed.