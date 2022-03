Activision Blizzard, Epic Games et Netflix suspendent leurs services en Russie

Netflix, Activision Blizzard et Epic ont annoncé la suspension de leurs services en Russie.

De plus en plus d’entreprises de technologie et de jeux ont rejoint la liste sans cesse croissante d’entreprises retirant leurs services de Russie suite à l’invasion de l’Ukraine. Activision Blizzard et Epic Games suspendent les ventes de jeux et les microtransactions dans le pays, tandis que Netflix suspend son service de streaming.

Le président d’Activision Blizzard, Daniel Alegre, a annoncé la décision dans une lettre aux employés qui a été partagée publiquement. « Aujourd’hui, nous annonçons qu’Activision Blizzard suspendra les nouvelles ventes de et dans nos jeux en Russie pendant que ce conflit se poursuit », a-t-il écrit. La suspension s’appliquera vraisemblablement aux jeux physiques et numériques.

Alegre a également souligné la contribution d’Activision Blizzard au soutien du peuple ukrainien. L’entreprise a recueilli plus de 300 000 $ en faisant correspondre les dons des employés à 2:1 et augmentera la limite de contrepartie de 1 000 $ à 10 000 $.

Peu de temps après qu’Activision Blizzard a rendu ses plans publics, Epic Games a annoncé qu’il emboîtait le pas, bien qu’il n’implémente pas de blocage sur tous ses services en Russie. « Epic arrête le commerce avec la Russie dans nos jeux en réponse à son invasion de l’Ukraine. Nous ne bloquons pas l’accès pour la même raison que d’autres outils de communication restent en ligne : le monde libre devrait garder toutes les lignes de dialogue ouvertes », a-t-il tweeté.

Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We’re not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open.

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 5, 2022