Alors que les jeux vidéo existent depuis les années 1970, et qu’ils ont connu une grande popularité dans les années 1990 où ils ont commencé à se démocratiser, ils étaient à l’époque plus ou moins réservés aux consoles. Mais depuis l’arrivée d’Internet, les habitudes de jeu ont drastiquement changé ! Désormais, de nombreux gameurs ont adopté l’ordinateur pour pouvoir accéder à de plus grandes performances techniques, ou encore « modder » leurs jeux, c’est-à-dire les transformer et les rendre plus à leur goût.

De nos jours, on joue en ligne plus que jamais ! Cela permet aux joueurs de pouvoir interagir entre eux et d’améliorer ainsi l’expérience de jeu. Dans les milliers de propositions disponibles en ligne, certains genres sont plus ou moins plébiscités. Voyons ensemble quels sont les jeux les plus populaires sur le web en 2022 !

Les jeux de sport

Qu’y a-t-il de plus universel que le sport ? Rien d’étonnant à voir que ce genre de jeux fait un tabac à travers le monde entier, rassemblant des millions de joueurs. Qu’il s’agisse de la fameuse licence FIFA pour le football, ou encore NBA 2K pour le basketball, ces jeux sont particulièrement populaires en ligne et proposent des expériences de jeu de plus en plus réalistes et passionnantes.

Les jeux de casino

Les jeux de casino en ligne sont devenus extrêmement populaires ces dernières années. Des plateformes comme Unibet proposent ainsi de vivre les mêmes expériences que dans un casino classique, depuis le confort de son canapé. Qu’il s’agisse de poker, de blackjack ou de roulette, ce genre est un réel succès en ligne, permettant de créer de véritables stratégies et de se divertir avec des jeux traditionnels connus de tous.

Les jeux de stratégie

Ces jeux font partie des plus populaires parmi les gameurs, car ils ont souvent des gameplays particulièrement efficaces et permettent que l’on se perde des heures dans l’histoire qu’ils proposent. Pour tous ceux qui aiment faire tourner leurs méninges, c’est le genre qui leur conviendra ! En effet, l’avancée dans le jeu représente un vrai défi, car le joueur doit s’adapter en temps réel pour adapter sa stratégie. On peut par exemple citer le célèbre League of Legends , grande star de la scène e-sport, ou encore des jeux comme Humankind ou Age of Empires, permettant de créer de réelles civilisations à travers les âges. Ils sont un excellent moyen de déstresser et de s’immerger dans de nouveaux mondes.

Les jeux d’aventure

Beaucoup de gens pensent que les jeux d’aventure sont réservés à des gameurs plus jeunes, or ce n’est pas du tout le cas ! Beaucoup de joueurs de tous âges apprécient la diversité et l’immersion de ces jeux : en effet, ils permettent non seulement de pouvoir évoluer avec une trame narrative passionnante, mais également d’explorer des mondes diversifiés , avec des graphismes à couper le souffle. Ce genre rassemble de nombreux jeux très différents : de Life Is Strange à The Elder Scrolls Online, tout le monde y trouve son compte !

Les jeux dits “FPS”

De l’anglais « First Person Shooter », les FPS désignent les jeux de tir à la première personne. C’est un genre dont le succès n’a jamais faibli, notamment grâce à des licences phares comme Call of Duty ou encore Battlefield. Le principe est simple : vous êtes au milieu d’un combat avec d’autres joueurs et vous n’avez qu’une seule mission, survivre. Ainsi, ces jeux sont particulièrement populaires, car ils permettent de vivre des sensations fortes et de peaufiner ses talents et ses réflexes.