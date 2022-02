Comment connecter les AirPods à un ordinateur

Voici notre guide étape par étape sur la façon de connecter vos AirPods à un ordinateur sous Windows.

Les AirPods d’Apple se couplent comme par magie avec d’autres appareils Apple, grâce à la puce H1 d’Apple, ou à la puce W1 dans le cas des AirPods d’origine, mais vous pouvez les coupler avec d’autres appareils via le Bluetooth classique presque aussi facilement. (Ce n’est pas aussi magique, car un appareil non Apple ne saura pas mettre en pause votre musique, votre podcast ou votre vidéo lorsque vous retirez un AirPod de votre oreille.)

Il vous a fallu trois secondes pour coupler vos AirPod avec votre iPhone et le reste de vos appareils Apple. Le couplage de vos Apple AirPods avec votre PC Windows 10 nécessite quelques étapes supplémentaires, mais ne devrait pas prendre plus d’une minute. Nous vous expliquerons comment jumeler vos AirPods avec votre PC et comment vous reconnecter. Cette histoire est mise à jour périodiquement.

Connecter des AirPods avec un PC

Sur votre PC, ouvrez l’application Paramètres et choisissez Appareils dans le menu principal. En haut de la page Bluetooth et autres appareils, assurez-vous d’abord que l’interrupteur à bascule pour Bluetooth est activé. Ensuite, cliquez sur Ajouter Bluetooth ou un autre appareil en haut au-dessus du commutateur à bascule Bluetooth. Dans la fenêtre Ajouter un appareil, cliquez sur Bluetooth.

Mettez vos AirPods dans leur étui et ouvrez le couvercle. Appuyez sur le bouton situé à l’arrière du boîtier et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le voyant d’état entre vos deux AirPod commence à clignoter en blanc, puis relâchez. Vos AirPods devraient apparaître dans la fenêtre Ajouter un appareil. Cliquez pour coupler et connecter.

Se reconnecter une fois connecté

Après avoir établi la connexion initiale entre votre PC Windows 10 et vos AirPods, vous pourrez reconnecter vos AirPods et votre PC pour écouter de la musique, regarder YouTube, faire des vidéoconférences, etc. en revenant à la page Bluetooth et autres appareils dans Réglages.

Vous verrez tous vos appareils audio couplés répertoriés sous l’en-tête Audio. Sélectionnez vos AirPods dans la liste et cliquez sur le bouton Connecter.