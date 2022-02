La plateforme de jeux indépendants itch.io qualifie les NFT « d’arnaque »

La plateforme de jeux indépendants itch.io a pris la parole sur Twitter pour dire ce qu’elle pensait des NFT.

On pourrait croire que l’industrie des jeux vidéo est fan des NFT, mais tout le monde n’est pas derrière les fameux jetons non fongibles. La plateforme de jeux indépendants itch.io n’est certainement pas une fan, ayant qualifié les NFT d’« arnaque » et suggéré à ceux qui les soutiennent de « réévaluer [leurs] choix de vie ».

Avec plus de 400 000 jeux et articles, et son ajout récent à Epic Games Store, itch.io est une destination populaire pour ceux qui recherchent des titres indépendants. Certains utilisateurs ont remis en question sa position envers les NFT; est-ce plutôt Steam, qui a interdit les jeux basés sur NFT/blockchain, ou Epic Games Store, qui les accueille. Il semble que itch.io soit plus proche de Valve sur celui-ci.

« Les NFT sont une arnaque », a tweeté le compte officiel itch.io. « Si vous pensez qu’ils sont légitimement utiles pour autre chose que l’exploitation des créateurs, les escroqueries financières et la destruction de la planète, nous vous demandons de bien vouloir réévaluer vos choix de vie. »

« Aussi f ** k n’importe quelle entreprise qui dit soutenir les créateurs et approuve également les NFT de quelque manière que ce soit. Ils ne se soucient que de leur propre profit et de l’opportunité de richesse avant tout le monde », a poursuivi itch.io dans un tweet de suivi. « Surtout compte tenu du discours maintenant facilement disponible concernant les problèmes des NFT. »

— itch.io (@itchio) February 6, 2022