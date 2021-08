GTA 5 s’est écoulé à 150 millions de copies depuis sa sortie

GTA 5 s’est vendu à plus de 150 millions d’exemplaires, portant la franchise à plus de 350 millions de ventes au total.

Take-Two Interactive a publié ses chiffres concernant le deuxième trimestre et, selon les données, GTA V continue de se vendre comme des petits pains, conservant sa place de deuxième jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, derrière Minecraft. Les autres franchises mentionnées dans le rapport incluent Red Dead, NBA 2K, Borderlands, etc., ainsi que des détails sur les futurs jeux.

Il semble que GTA V reste le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, avec plus de 150 millions d’exemplaires vendus, et environ 50 millions de moins que la première place actuellement détenue par Minecraft. Les ventes de GTA V ont considérablement poussé la franchise GTA à franchir la barre des 350 millions de ventes, qui occupe désormais la 6e place dans la liste des franchises de jeux vidéo les plus vendues.

Malgré ces chiffres massifs, GTA V est encore loin d’être terminé. Prévu pour sortir sur les consoles PS5 et Xbox Series le 11 novembre 2021, Take-Two prévoit également de lancer GTA Online autonome le même jour. On ne sait pas quelles plates-formes recevront la version autonome, mais PC sera très certainement l’une d’entre elles.

La série NBA 2K, considérée comme la « propriété de simulation de basket-ball la plus vendue sur la base des ventes en dollars et des unités aux États-Unis », a accumulé plus de 112 millions d’exemplaires jusqu’à présent, NBA 2K21 se vendant à plus de 11 millions d’unités. La franchise Red Dead est également en bonne forme, se vendant à plus de 60 millions d’exemplaires, dont 38 millions pour Red Dead Redemption 2 uniquement, ce qui en fait le « 2e titre le plus vendu aux États-Unis au cours des 3 dernières années sur la base des ventes en dollars ».

La série Borderlands s’est vendue à plus de 71 millions d’unités. Une bonne partie de cela provenait de Borderlands 3, le titre le plus vendu de 2K, avec plus de 13 millions d’unités vendues à ce jour. Cependant, une partie encore plus importante est venue de Borderlands 2, le titre le plus vendu de 2K, qui s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires.

Take-Two a également confirmé que le spin-off de Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, devrait sortir au début de 2022.