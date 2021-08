Le programme de livraison par drones d’Amazon rencontre des problèmes au Royaume-Uni

Le programme de livraison par drones d’Amazon au Royaume-Uni aurait perdu plus de 100 employés.

Un nouvel article du site Wired sur le programme de livraison par drones d’Amazon au Royaume-Uni indique que l’opération a perdu plus de 100 employés, des insiders affirmant que le projet « s’effondre de l’intérieur ».

Citant des témoignages d’anciens employés, Wired décrit une culture de dysfonctionnement managérial et de surmenage. En février 2020, par exemple, Amazon aurait fermé une équipe de dizaines au Royaume-Uni dédiée à l’analyse des images de drones pour identifier les humains et les animaux, pour rouvrir l’unité des mois plus tard. D’autres histoires citées dans le rapport incluent le roulement rapide des cadres supérieurs, un employé buvant de la bière à son bureau le matin et un autre « fixant le bouton « approuver » sur son ordinateur afin que toutes les images soient approuvées sans rapport avec s’il y avait des dangers en eux ou non.

Comme l’a dit un ancien travailleur à Wired : « Tout a commencé à s’effondrer parce qu’ils [Amazon] en ont trop fait, ils ont mis en place des personnes qui ne savaient rien du projet et ils ont survendu. Tout cela n’est qu’une gigantesque survente, autant de promesses qui ne peuvent être tenues. »

Un porte-parole d’Amazon a déclaré à Wired que la société continuerait d’avoir une présence Prime Air au Royaume-Uni, mais n’a pas confirmé ses effectifs actuels ou futurs.

On ne sait pas comment le dysfonctionnement décrit par Wired s’étend au programme global de livraison par drones d’Amazon, qui a été annoncé pour la première fois en 2013. De toute évidence, la société a survendu la facilité d’introduction de la technologie, cependant, promettant en juin 2019 lancera un service de livraison dans « les prochains mois ». En août de l’année dernière, Amazon a finalement reçu l’approbation de la FAA pour livrer des colis aux États-Unis, ce qu’elle a cité comme une contrainte clé, mais n’a pas encore défini de calendrier pour le moment où cela pourrait se produire.

Amazon a positionné le Royaume-Uni comme un grand marché pour sa technologie, annonçant en 2016 qu’il avait effectué sa première véritable livraison de drones à Cambridge, en Angleterre. Mais il s’agissait d’une cascade utilisant une commande préétablie, et Amazon n’a jamais proposé de livraisons commerciales au Royaume-Uni.

Bien que l’article de Wired se concentre sur l’opération au Royaume-Uni, certains des problèmes identifiés dans l’histoire semblent affecter les ambitions globales d’Amazon en matière de drones. Il s’agit notamment de la volonté de l’entreprise de faire atterrir ses drones pour livrer leurs colis, une méthode qui demande une navigation particulièrement prudente. En revanche, des concurrents comme Wing, propriété de Google, déposent des colis sans réellement descendre au sol.