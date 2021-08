Halo Infinite : Microsoft a accidentellement divulgué presque toute l’intrigue

Microsoft a accidentellement divulgué presque toute l’intrigue de Halo Infinite, suite directe de Halo 5.

Si vous envisagez de jouer à Halo Infinite et que vous ne souhaitez pas rencontrer de spoilers sur le scénario de la campagne solo, soyez prudent lorsque vous cliquez pour rechercher des informations sur le jeu. Microsoft a fait une erreur et a inclus des descriptions de mission de campagne dans une preview du mode multijoueur récemment publié qui révèle la majeure partie de l’intrigue. Ne vous inquiétez pas, pas de spoils ici.

Au cours du week-end, le directeur créatif de Halo Infinite, Joseph Staten, a publié un tweet reconnaissant que l’équipe de développement avait accidentellement laissé des fichiers pour la campagne solo dans la version bêta multijoueur publiée la semaine dernière. Les mineurs de données ont découvert les fichiers et publié le contenu sur Internet. Vous pouvez trouver le texte extrait sur ZeroBin mais soyez prévenu. Il contient des spoilers massifs pour le récit du jeu, y compris des rebondissements surprises.

Leaks like this are painful for the dev team and can ruin the campaign experience for everyone. So please, keep you eyes peeled for spoilers and don't spread them if you see them.❤️ 2/2

— Joseph Staten (@joestaten) July 30, 2021