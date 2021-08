Youtube propose désormais un nouvel abonnement Premium Lite

YouTube teste un abonnement « Premium Lite » plus abordable qui ne supprime que les publicités sur la plateforme.

La publicité est depuis longtemps un mal nécessaire sur Internet. Comme c’est souvent le cas, cependant, certains créateurs de contenu vont un peu trop loin avec le placement d’annonces. Premium Lite semble être un compromis raisonnable : vous soutenez toujours la plateforme et le travail acharné des créateurs, mais sans payer pour des fonctionnalités supplémentaires que vous pourriez même ne pas utiliser.

YouTube teste une version plus abordable de son service d’abonnement premium qui supprime certains des avantages du niveau standard.

Comme l’a remarqué pour la première fois un utilisateur de ResetEra, la nouvelle option Premium Lite offre une expérience YouTube sans publicité en échange de 6,99 € par mois. En comparaison, le forfait Premium standard de YouTube élimine les publicités sur YouTube et YouTube Music, et permet en outre les téléchargements hors ligne et la lecture en arrière-plan pour 11,99 € par mois.

Dans un communiqué adressé à The Verge, YouTube a confirmé que Premium Lite est en cours de test en Belgique, au Danemark, en Finlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède.

YouTube a en outre confirmé que la nouvelle offre est dans une phase expérimentale et qu’ils envisagent un déploiement plus large basé sur les commentaires des utilisateurs.

Souhaitez-vous débourser plus de huit euros et changer par mois pour supprimer toutes les publicités sur YouTube, ou êtes-vous satisfait d’être un utilisateur financé par la publicité ? Pour le moment, étant donné que l’abonnement est toujours en phase de test en Europe, certain paramètres comme son prix pourrait changer en fonction des retours des utilisateurs.