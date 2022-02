Huawei P50 Pro est disponible sur des nouveaux marchés

Les smartphones sont la principale fenêtre de chaque personne sur le monde en ligne, un appareil de communication clé et un compagnon constant, nous aidant à travailler, jouer, communiquer à l’ère numérique et même nous détendre. C’est parce que les meilleurs smartphones d’aujourd’hui sont bien plus que de simples téléphones – ils sont équipés d’appareils photo à la pointe de la technologie, des designs les plus élégants, de batteries énormes qui peuvent suivre notre style de vie trépidant, des vitesses de charge ultra rapides, des bibliothèques musicales et bien plus encore. Suite. En outre, installez les bonnes applications sur votre téléphone et collaborez-le avec les bons accessoires. Il existe un argument convaincant selon lequel vous n’avez besoin d’aucune autre technologie, car la plupart des gens utilisent aujourd’hui leur téléphone comme appareil principal dans leur vie quotidienne.

Date de lancement en Europe :

Actuellement, Huawei n’a annoncé aucune date de lancement officielle pour les Huawei P50 et P50 Pocket sur les marchés européens, mais il est probable que la société fasse une annonce prochainement. Si vous achetez huawei p50 pro maintenant, vous allez bénéficier d’une promotion importante dans le prix qui sera diminué à 1199 euros.

Spécifications Huawei P50 Pro :

Le Huawei P50 Pro est livré avec un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM élevée de 1440 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz pour une expérience utilisateur à écran tactile immense.

Le P50 Pro est équipé d’un système de caméra arrière quadruple qui comprend une caméra True-Chroma 50 MP (couleur, ouverture f/1.8, OIS), une caméra True-Chroma 40 MP (MONO, ouverture f/1.6), un ultra grand angle 13 MP .L’appareil photo (ouverture f/2.2) et un téléobjectif de 64 MP (ouverture f/3.5, OIS) prennent en charge l’AF. À l’avant, le téléphone dispose d’un appareil photo selfie de 13 mégapixels avec une ouverture f/2,4.

Le P50 Pro a un look qui comporte deux grands cercles sur le panneau arrière pour accueillir les caméras, tandis que la partie avant a un objectif selfie situé dans un trou centré sur l’écran. Les bords de l’écran sont assez fins et présentent des courbes sur les côtés.

Avec des fonctionnalités de téléphone portable haut de gamme, le P50 Pro est livré avec un processeur Snapdragon 888, qui faisait partie de la gamme la plus puissante de Qualcomm pour l’année 2021 – même si la plate-forme prend en charge la 5G, la fonctionnalité est coupée sur cet appareil en raison des sanctions imposées par le gouvernement des États-Unis. L’appareil a été lancé dans des versions allant de 8 Go à 12 Go de RAM et de 128 Go à 512 Go de stockage interne.

L’écran OLED du téléphone mesure 6,6 pouces, a une résolution de 1 288 x 2 700 pixels et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. + Macro 13 MP, téléobjectif 64 MP et monochrome 40 MP — à l’avant, l’objectif selfie fonctionne en conjonction avec un 13 Capteur MP.

Le Huawei P50 Pro dispose également d’une batterie de 4 360 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 66 W via un câble. La recharge sans fil de 50 W est également possible avec des bases sans fil proposées séparément par la marque, et la recharge inversée peut fournir une puissance supplémentaire à des produits tels que des écouteurs sans fil, des montres ou même d’autres smartphones.

Après avoir été lancé en Chine en juillet de l’année dernière et avoir obtenu une version mondiale le mois dernier, le Huawei P50 Pro a récemment passé par le processus d’approbation d’Anatel au Brésil. L’appareil sera peut-être commercialisé ici à l’avenir, mais la certification n’est pas une garantie définitive — le P40 Pro est déjà apparu dans les listings et figure à ce jour sur le site officiel de la marque, mais ses ventes n’ont jamais démarré au Brésil.