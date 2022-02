Meta dit qu’il pourrait fermer Facebook et Instagram en Europe

Meta menace de fermer Facebook et Instagram en Europe à cause de la réglementation sur les données personnelles.

Meta a menacé de fermer Facebook et Instagram en Europe s’il n’est pas autorisé à transférer, stocker et traiter les données des utilisateurs sur ses serveurs américains. Si une telle décision devait se produire, elle affecterait des centaines de millions d’utilisateurs de réseaux sociaux sur ses deux plateformes populaires et aurait un impact énorme sur les activités et les résultats de Meta.

Le journal financier londonien CityAM explique que Meta avait utilisé le cadre de transfert de données transatlantique appelé Privacy Shield comme base juridique pour transférer des données sur les utilisateurs européens du continent vers des serveurs américains, mais le traité a été annulé en 2020 pour violation de la confidentialité des données. Meta utilise également d’autres accords pour permettre les transferts transatlantiques et pour stocker les données des utilisateurs européens aux États-Unis, bien que ceux-ci soient également examinés par les régulateurs.

Dans son rapport annuel à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Meta a écrit : « Si nous ne sommes pas en mesure de transférer des données entre et parmi les pays et régions dans lesquels nous opérons, ou si nous sommes empêchés de partager des données entre nos produits et services, cela pourrait affecter notre capacité à fournir nos services, la manière dont nous fournissons nos services ou notre capacité à cibler les publicités. »

Meta poursuit en disant qu’il est convaincu qu’il sera en mesure de conclure des accords en 2022, mais s’il n’est plus autorisé à utiliser les accords actuels ou des alternatives similaires, il sera « probablement incapable d’offrir un certain nombre de nos produits les plus importants et services, y compris Facebook et Instagram, en Europe.

Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications de Meta, a déclaré à CityAM qu ‘«un manque de transferts de données internationaux sûrs, sécurisés et légaux nuirait à l’économie et entraverait la croissance des entreprises axées sur les données dans l’UE, tout comme nous recherchons une reprise de Covid19. »

Étant donné que les actions de Meta ont pris un coup la semaine dernière après que le nombre d’utilisateurs a chuté pour la première fois, effaçant des milliards de sa valeur, les chances que FB et Instagram se ferment vraiment en Europe sont minces, voire nulles; cela ressemble plus à une menace vide. Facebook compte à lui seul 309 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en Europe; Meta ne voudra pas perdre tous ces revenus potentiels et effrayer encore plus les investisseurs.

Un porte-parole de Facebook a déclaré : « Nous n’avons absolument aucune envie et aucun projet de nous retirer d’Europe, mais la simple réalité est que Meta, et de nombreuses autres entreprises, organisations et services, dépendent des transferts de données entre l’UE et les États-Unis pour faire fonctionner ses services mondiaux. »

« Fondamentalement, les entreprises ont besoin de règles mondiales claires pour protéger les flux de données transatlantiques sur le long terme, et comme plus de 70 autres entreprises dans un large éventail de secteurs, nous surveillons de près l’impact potentiel sur nos opérations européennes à mesure que ces développements progressent. »