Qu’est-ce qui rend High School DxD si captivant ?

Il s’agit d’un anime de harem bien connu, produit par TNK, un studio qui n’a fait que très peu d’anime de harem. La première saison a été diffusée à l’hiver 2012. Elle a été suivie de la deuxième saison de High School DxD New à l’été 2013 et d’une troisième saison de High School DxD BorN au printemps 2015.

L’épopée Trashy High School Harem

Ce qui distingue vraiment la série des autres, c’est que malgré ses débuts modestes, Issei ne fait qu’une partie de l’univers de High School DxD . Il est d’abord sauvé par Rias Gremory et amené dans ce monde comme un simple pion. Rias elle-même se sent comme un pion au sein du clan Gremory depuis qu’elle est devenue héritière après que son frère ait pris le titre de Lucifer. Elle souhaite sincèrement être simplement Rias, c’est pourquoi elle va à l’école avec les humains et vit parmi eux.

Vous avez peut-être remarqué qu’il est beaucoup question d’anges, de démons, d’églises et d’autres éléments de la mythologie chrétienne et occidentale dans la série. C’est un peu plus sérieux que de balancer des choses au hasard à la Evangelion, mais ce n’est pas tout à fait sérieux. Xenovia rejoint l’équipe après avoir appris la mort de Dieu, un événement qui s’est déroulé en dehors de l’écran et auquel on ne donne guère de poids après un certain temps.

Groupe de personnages

Il y a assez de fanservice pour toutes les niches du groupe principal de personnages. Vous voulez le type de fille plus âgée et maternelle, alors Rias est votre fille. Vous voulez la fille plus âgée avec un côté pervers, alors il y a Akeno. Vous voulez une fille innocente et déterminée à gagner le coeur d’Issei, alors il y a Asia. Vous voulez une fille sérieuse qui veut avoir des enfants forts, Xenovia. Vous voulez embarquer Issei avec en bas, il y a Yuuto, et en haut, il y a Gasper. Vous voulez l’avoir avec une fille de proportion modeste, mais sérieusement forte, alors il y a Koneko et enfin pour ceux qui sont des fans de fanservice conscients des coûts, il y a Rossweisse. Bon sang, c’est tout ce qu’il y a dans le groupe initial qu’Issei connaît. Il a des amis d’enfance et d’autres filles qui s’intéressent à lui juste à cause de sa force et de son potentiel.

Séparation en plusieurs saisons

L’anime a eu quatre saisons jusqu’à présent. Une cinquième saison n’est pas envisageable. La cinquième période de High School DxD se poursuivra avec le segment circulaire Hero Oppai Dragon. Le segment circulaire a commencé dans la quatrième saison, et il a obtenu deux volumes – 9 et 10. L’anime poursuit intensément le manga, et cela rafraîchit constamment le réseau lorsqu’un studio poursuit le manga. La nouvelle saison verra le studio ajuster les volumes 11 et 12.

La quatrième période de High School DxD a été diffusée le 10 avril 2018. Selon quelques rapports, la cinquième période de l’anime reviendra en 2020. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de rapport concernant la date de sortie de la cinquième saison. Energy Studio et Sueda n’ont encore rien signalé.