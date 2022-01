Kim Kardashian et Floyd Mayweather poursuivis pour avoir fait la promotion d’une cryptomonnaie douteuse

Aux Etats-Unis, Kim Kardashian, Floyd Mayweather sont poursuivie pour avoir fait la promotion d’une cryptomonnaie douteuse.

Un groupe d’investisseurs a déposé une plainte contre Kim Kardashian, Floyd Mayweather et la star du basket-ball Paul Pierce pour avoir fait la promotion de la cryptomonnaie EthereumMax. Les célébrités sont accusées d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses sur la crypto « par le biais de publicités sur les réseaux sociaux et d’autres activités promotionnelles ».

EthereumMax, qui n’a aucun lien avec Ethereum, a vu son prix monter en flèche au début de 2021 lorsque son prix de négociation initial de 0,00000006 $ (le 16 mai) a bondi de plus de 1 000% le 29 mai. L’augmentation de la valeur est survenue après qu’il a été utilisé pour acheter des billets pour le Match de boxe d’exposition Mayweather / Logan Paul – Mayweather portait également une annonce URL EthereumMax sur son short pendant le combat – et Pierce a tweeté à propos de la crypto.

Un autre contributeur important à sa promotion était Kardashian, qui a publié sur EthereumMax à ses 278 millions de followers sur Instagram via Stories. Alors que l’influenceuse a ajouté un petit avertissement notant qu’il s’agissait d’un post sponsorisé, elle a affirmé dans le message avoir entendu parler de la cryptomonnaie par des amis, et cela ne ressemblait pas à une publicité. Selon Morning Consult, 19% des personnes interrogées qui ont entendu parler de la publication de Kardashian ont investi dans EthereumMax.

Mais la valeur d’EthereumMax a chuté de 98% le lendemain de la publication de Kardashian et a continué de chuter, tombant finalement en dessous de sa valeur de départ. Il est allégué que les créateurs de la pièce ont vendu leurs tokens avant la baisse, comme le montrent leurs adresses de portefeuille, gagnant beaucoup d’argent dans le processus et laissant les investisseurs détenir une crypto presque sans valeur.

Les célébrités et les créateurs d’EthereumMax sont répertoriés comme défendeurs dans la poursuite intentée à New York. Les plaignants sont répertoriés comme toute personne qui a investi dans la monnaie entre le 14 mai 2021 et le 27 juin 2021 et ont été « impactés de ce fait » par la trajectoire de la crypto.

Les escroqueries dites de « Pump and dump » pour les cryptos, en particulier celles dans lesquelles des influenceurs / célébrités font la promotion de la pièce, ne sont pas nouvelles, et ce n’est pas la première fois que Mayweather est pris dans une controverse sur la promotion d’une crypto. Le boxeur et DJ Khaled ont tous deux été condamnés à de lourdes amendes en 2018 pour ne pas avoir divulgué qu’ils avaient été payés pour promouvoir les offres initiales de cryptos.