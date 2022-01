Ethereum perd près d’un quart de sa valeur au cours de la semaine dernière

Au cours de la semaine dernière, le protocole d’échanges décentralisés Ethereum a perdu près d’un quart de sa valeur.

Ethereum est l’une des rares cryptomonnaies majeures qu’il est encore possible d’exploiter à l’aide de GPU, mais cela devrait changer plus tard cette année lorsqu’elle passera à un modèle de preuve de participation. À ce stade, nous pourrions enfin voir les mineurs abandonner les GPU haut de gamme, ce qui pourrait aider à stabiliser le marché des gamers. Mais avec la pénurie de puces et les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se profilent toujours, ne vous attendez pas à voir les prix changer du jour au lendemain.

La deuxième plus importante cryptomonnaie par capitalisation boursière a perdu près d’un quart de sa valeur au cours de la semaine dernière.

Ethereum a atteint un sommet de 3 879 $ en sept jours le 4 janvier avant de perdre plusieurs centaines de dollars le lendemain. Lundi matin, Ethereum avait plongé à environ 2 939 $ avant de se redresser légèrement à 3 044,13 $ où il se situe au moment de la rédaction de cet article. Le plus haut de mercredi au plus bas plus tôt dans la journée se traduit par une baisse de 24,23% de la valeur.

Ethereum a atteint son plus haut niveau historique au début de novembre 2021 lorsqu’il a culminé à 4 865,57 $. En seulement trois mois, la crypto a perdu un cheveu de plus de 37% de sa valeur totale.

C’est une histoire similaire pour d’autres cryptomonnaies, bien que les pertes ne soient pas aussi extrêmes. Bitcoin est en baisse d’environ 12% sur la semaine, passant d’un sommet d’environ 47 359 $ à environ 41 515 $. Bitcoin Cash a perdu environ 18% de sa valeur au cours des derniers jours tandis que Litecoin est en baisse d’un peu plus de 17%.

Bien sûr, ce genre de flux et reflux est devenu courant dans l’espace des crypto-monnaies et a entraîné de nombreux grands gagnants et perdants au fil des ans.