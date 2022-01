Meta travaillerait sur des moyens d’intégrer les NFT dans Facebook et Instagram

Meta travaillerait sur des moyens d’intégrer les NFT, ou Jetons non fongibles, dans ses réseaux Facebook et Instagram.

Alors que de nombreuses entreprises et particuliers ont annoncé leur intention de sauter dans le train des NFT, les entreprises de réseaux sociaux ont été relativement silencieuses lorsqu’elles ont discuté de plans pour des jetons non fongibles. Cependant, un nouveau rapport affirme que Meta examine les moyens par lesquels les utilisateurs de Facebook et Instagram pourraient créer, afficher et vendre des NFT sur les plateformes.

L’histoire controversée de Meta/Facebook montre qu’il n’a jamais été du genre à se détourner d’un sujet brûlant, mais alors que Ubisoft, Square Enix, Konami et l’artiste voix off Troy Baker ont tous déclaré haut et fort leur amour pour les NFT et a reçu beaucoup de contrecoups pour cela – Meta est resté relativement discret au-delà de quelques commentaires sur l’exploration de la région.

Mais le Financial Times rapporte que les équipes de Facebook et d’Instagram préparent actuellement une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’afficher les NFT sous forme d’images de profil. De plus, ils veulent que ceux qui se trouvent sur les plateformes puissent créer de nouveaux NFT et travaillent déjà sur un prototype qui permettra le processus.

Sans surprise, Meta discute également de plans pour créer un marché où les utilisateurs peuvent acheter et vendre leurs NFT, quelque chose sur lequel GameStop travaille déjà.

Le rapport vient avec la mise en garde que ces plans sont à un stade précoce et pourraient encore changer. Pourtant, il est difficile d’imaginer que Meta ne veuille pas faire partie de quelque chose qu’une grande partie de l’industrie technologique (et au-delà) se précipite pour adopter, même si la plupart des gens sont contre les NFT.

Il semblait inévitable que Meta pousse fortement dans les NFT à un moment donné, d’autant plus que le PDG Mark Zuckerberg a expliqué comment ils feront partie du métaverse – peut-être que l’entreprise pourrait intégrer sa technologie brevetée de « suivi oculaire pour les publicités » dans son non – des affaires de jetons fongibles aussi.

Quels que soient vos sentiments sur les NFT, qui pour la plupart des gens sont soit « les détestent » soit « les détestent vraiment », il semble qu’ils soient là pour rester, comme l’illustre Coinbase, qui a rendu l’achat de jetons non fongibles beaucoup plus simple. en leur permettant d’être achetés sur sa place de marché à l’aide d’une Mastercard.