Les satellites Starlink de SpaceX interfèrent avec l’astronomie au sol

Les satellites de Starlink, constellation de satellites permettant l’accès à Internet par satellite de SpaceX, interfèrent avec l’astronomie au sol.

SpaceX a envoyé mardi un autre lot de satellites Starlink à une orbite terrestre basse, poussant le nombre total d’unités qui entourent le globe de près de 1 900. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour les clients SpaceX et StarLink, il est devenu un peu un problème pour les astronomes ici sur Terre.

Les observations basées sur le sol impliquent souvent de longues expositions pour capturer la lumière provenant de cibles lointaines. Tandis que les satellites de Starlink de Starlink peuvent toujours refléter suffisamment la lumière du soleil pour interférer avec les images d’astronomes, montrant des traînées de lumière sur des photos.

Pour quantifier l’impact des satellites, un groupe de chercheurs analysé les observations collectées entre novembre 2019 et septembre 2021 de l’installation transitoire zwicky (ZTF) à l’Observatoire Palomar en Californie.

We found that twilight observations are particularly affected: a fraction of streaked images has increased from less than 0.5% in late 2019 to 18% in August 2021. Once SpaceX deploys 10,000 Starlinks, essentially all ZTF images taken during twilight may be affected. pic.twitter.com/5f8tKaSHlk

— Przemek Mróz (@przemroz) January 17, 2022