Vous avez eu un nouvel ordinateur pour Noël ? Voici 5 choses à faire dès maintenant

Si vous avez eu un nouvel ordinateur pour Noël, il y a quelques bonnes pratiques à adopter dès le début. Les voici.

Obtenir un nouveau PC est toujours une belle expérience et la plupart d’entre nous veulent se lancer et commencer à l’utiliser au maximum. Il est important de s’arrêter un instant et de s’assurer que vous partiez du bon pied en faisant quelques petites choses avant de plonger dans le jeu, la navigation ou le chargement du système avec des applications.

En démarrant votre PC correctement, vous vous épargnerez une tonne d’ennuis sur le long terme. Mieux encore, il ne vous faudra pas beaucoup de temps pour vous préparer correctement.

Nous avons détaillé les choses les plus essentielles que vous devrez faire sur votre nouvel ordinateur pour faciliter plus que jamais le démarrage de 2022 avec un système sécurisé et fonctionnel, qu’il s’agisse d’un PC Windows, d’un iMac ou d’un MacBook, ou un Chromebook.

Investissez dans une bonne suite de sécurité antivirus

Avant de faire quoi que ce soit d’autre, si vous êtes novices ou que vous ne voulez pas vous prendre la tête en surfant sur le web, investissez dans un logiciel antivirus.

Vous ne pouvez jamais avoir une protection à 100%, mais vous pouvez toujours vous en approcher le plus possible, surtout compte tenu des conséquences d’un code particulièrement malveillant qui peut verrouiller tous vos fichiers et exiger un paiement en crypto-monnaie pour les déverrouiller (en supposant que les pirates prennent la peine de le faire après avoir été payés).

Windows et macOS sont tous deux fournis avec une protection anti-malware, donc directement, vous aurez une certaine protection, mais cela vaut la peine d’investir dans une suite logicielle antivirus dédiée qui est régulièrement mise à jour avec les nouvelles définitions de virus telles qu’elles sont trouvées par les chercheurs en sécurité. Pour cela, https://bestantivirus.com est une bonne adresse pour trouver votre bonheur.

Vous êtes encore plus en forme si vous avez un nouveau Chromebook, car les Chromebooks sont parmi les appareils les plus sécurisés par défaut que vous puissiez obtenir. Cela ne devrait cependant pas vous rendre complaisant, et il existe des solutions antivirus tierces pour les Chromebooks dans lesquelles il vaut la peine d’investir.

Enfin, maintenez votre logiciel antivirus à jour régulièrement. Cela ne vous aidera pas s’il n’est pas mis à jour contre les dernières menaces dans le désert numérique.

Installer les mises à jour du système

Maintenant que vous avez installé une certaine sécurité sur votre nouvel ordinateur, la prochaine chose à faire est de mettre son logiciel à jour.

Pour les PC Windows

Pour les utilisateurs de Windows 10, cliquez sur le bouton Démarrer, puis accédez à Paramètres (la petite icône à gauche qui ressemble à une roue dentée/un engrenage). À partir de là, sélectionnez Mise à jour et sécurité, puis Windows Update.

Bien que cela ne soit pas essentiel, il est conseillé d’installer des mises à jour facultatives en plus de celles requises pour le système. Sélectionnez donc le lien « Afficher les mises à jour facultatives ». Ici, si vous voyez des mises à jour de pilotes, sélectionnez-les avec les autres options disponibles et cliquez sur « Télécharger et installer ».

Pour les systèmes Windows 11, le processus est fondamentalement le même. Cliquez sur le bouton Démarrer, et si l’icône des paramètres ne s’affiche pas dans la fenêtre Démarrer, cliquez sur la barre de recherche et tapez Paramètres pour l’afficher. Une fois ouvert, sélectionnez Windows Update en bas de la liste à gauche.

Dans la fenêtre de mise à jour, sélectionnez Options avancées et à partir de là, faites défiler jusqu’à Mises à jour facultatives. Si des mises à jour de pilotes doivent être installées, cochez-les, ainsi que toutes les autres mises à jour facultatives disponibles, puis sélectionnez Télécharger et installer.

Pour Mac et MacBook

Pour les Mac, cliquez sur l’icône Préférences Système sur le dock inférieur (doit ressembler à un ensemble d’engrenages) ou sélectionnez Préférences Système dans le menu Pomme.

À partir de là, sélectionnez l’icône Mise à jour du logiciel. Si une mise à jour est disponible (il y en aura probablement), sélectionnez Mettre à jour maintenant et suivez les invites à l’écran.

Vous pouvez également choisir de maintenir automatiquement votre Mac à jour et de mettre à jour automatiquement les applications de l’App Store.

Pour les Chromebooks

Pour les Chromebooks, cliquez sur l’heure dans la barre des tâches pour afficher le panneau de notification sur le côté droit (vous pouvez également appuyer sur Maj+Alt+N pour l’afficher également).

Sélectionnez l’icône d’engrenage pour accéder aux paramètres. À partir de là, sélectionnez À propos de Chrome OS en bas à gauche.

Dans cette fenêtre, cliquez sur Rechercher les mises à jour et Chrome OS téléchargera et installera toutes les mises à jour disponibles.

Supprimez les bloatwares indésirables et désactivez l’ouverture des applications au démarrage

La plupart des nouveaux systèmes seront livrés avec des logiciels préinstallés dont vous ne voulez pas ou dont vous n’avez pas besoin. Des logiciels que vous n’utilisez pas mais qui prennent de la place et même des ressources système clés, ce qui va nuire aux performances de votre système, il n’y a donc aucune raison de les conserver si vous n’y êtes pas obligé.

Pour les PC Windows

Pour Windows 10 ou 11, appuyez sur la touche Windows + I (comme dans la lettre « i ») pour afficher la fenêtre Paramètres. À partir de là, sélectionnez l’option Applications, puis Applications et fonctionnalités. Vous devriez maintenant voir une liste des applications installées sur le système.

Il n’y aura pas d’applications système critiques sur cette liste, vous ne devriez donc pas vous inquiéter de désinstaller tout ce qui va bloquer votre nouvel ordinateur, mais si vous n’êtes pas sûr, il est toujours préférable de laisser quelque chose installé qui pourrait désactiver certains tiers- un logiciel de fête que vous souhaitez conserver mais qui n’est manifestement pas lié de manière évidente.

Les applications de la liste vous indiqueront également l’entreprise qui a créé l’application, donc généralement tout ce qui provient de Microsoft, Intel, AMD, Nvidia, Dolby ou d’autres fournisseurs spécifiques au matériel est probablement mieux laissé intact,

Pour tout ce que vous savez que vous ne voulez pas sur votre ordinateur, cliquez sur l’application dans la liste et cela devrait vous donner la possibilité de désinstaller. Cliquez sur désinstaller et suivez les instructions. C’est ça.

La prochaine chose à faire est de gérer les applications chargées au démarrage du système.

Pour Windows 10, cliquez sur l’option Démarrage dans la liste de gauche. Encore une fois, il n’y aura rien sur cette liste qui soit essentiel pour exécuter le système d’exploitation lui-même, donc tout ce qui se trouve ici peut être désactivé en toute sécurité.

Pour Windows 11, vous devrez cliquer sur la flèche de retour en haut de la fenêtre Applications et fonctionnalités pour revenir à l’écran Applications. De là, cliquez sur Démarrage en bas de la liste. Sinon, le processus est le même que pour Windows 10.

Cela accélérera le chargement du système d’exploitation, mais au prix de temps de chargement plus longs lors de l’ouverture de l’une des applications de la liste, comme Adobe Photoshop ou Spotify.

Pour Mac et MacBook

Pour les Mac, il n’y aura probablement pas grand-chose à désinstaller car les Mac n’ont pas vraiment de problème de bloatware – du moins pas un problème que vous puissiez résoudre. Pour supprimer des applications d’un Mac, accédez au dossier Applications du Finder. À partir de là, Ctrl + cliquez sur une icône d’application et recherchez l’option de menu Déplacer vers la corbeille.

Si vous le voyez là, sélectionnez-le pour déplacer une application vers la corbeille et videz la corbeille lorsque vous avez terminé pour libérer de l’espace. C’est ça. Les Mac ne vous permettent pas de désinstaller les applications système, vous n’avez donc pas à vous soucier de supprimer quoi que ce soit d’important et elles n’auront aucun impact sur les performances à moins que vous ne les exécutiez réellement.

Pour empêcher une application de s’exécuter lors de la connexion, après vous être connecté, Ctrl+clic sur l’icône de l’application dans le dock. Dans le menu, survolez Options et vous verrez quelques options s’ouvrir dans un menu et une coche à côté de Ouvrir à la connexion. Cliquez sur cette option pour la décocher, empêchant cette application de s’ouvrir lors de la connexion.

Pour les Chromebooks

Pour les Chromebooks, allez dans le menu Paramètres en cliquant sur l’heure dans le coin droit (ou appuyez sur Maj+Alt+N) et sélectionnez l’icône d’engrenage. À partir de là, sélectionnez l’option des applications sur le côté gauche. Cliquez sur Gérer vos applications pour ouvrir une liste d’applications. Cliquez sur une application que vous ne voulez pas et vous ouvrirez une nouvelle fenêtre pour cette application.

Si vous pouvez désinstaller l’application, vous verrez le bouton Désinstaller en haut à droite. Cliquez sur ce bouton et supprimez l’application. Si l’option de désinstallation n’est pas là, il s’agit d’une application système que vous ne pouvez pas désinstaller, vous n’avez donc pas à vous soucier de désinstaller des programmes système importants.

Pour empêcher une application de s’ouvrir par défaut au démarrage, cliquez sur l’option Plus de paramètres et d’autorisations sur la page de l’application. Il devrait vous amener à une page où vous pouvez choisir de ne pas l’ouvrir par défaut au démarrage, sauf s’il s’agit d’une application système dont le système d’exploitation a besoin pour démarrer (comme le navigateur Chrome).

Configurez un stockage cloud pour vos fichiers

En parlant de stockage en cloud, c’est génial pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il vous permet d’accéder aux fichiers depuis n’importe où vous avez une connexion Internet (ou sur n’importe quel appareil sur lequel vous avez téléchargé les fichiers).

En outre, il offre un niveau de sécurité pour les documents et fichiers importants au cas où une défaillance du système rendrait les fichiers inaccessibles sur un périphérique local.

Il existe de nombreux fournisseurs de stockage cloud et beaucoup offrent une bonne quantité de stockage gratuitement, ce qui devrait être plus que suffisant pour les documents de base, les photos et les vidéos personnelles.

Cependant, si vous décidez de vous abonner à un service, vous pouvez disposer de beaucoup plus d’espace, ce qui peut vous permettre de sauvegarder l’intégralité de votre système sur le cloud, ce qui est incroyablement utile dans le cas où un système serait tellement corrompu par des logiciels malveillants ou certains. autre panne système majeure nécessitant une réinitialisation complète des paramètres d’usine.

Les systèmes Windows ont automatiquement OneDrive, le système de stockage en nuage de Microsoft, installé, il vous suffit donc de le configurer avec votre compte Microsoft. Vous disposez de 5 Go de stockage gratuit, avec des niveaux payants pour plus de stockage disponible.

Apple propose également un service de stockage en nuage appelé iCloud qui sauvegarde automatiquement les photos, les films et les documents sur tous vos appareils Apple et vous offre 5 Go de stockage gratuitement, avec des niveaux payants disponibles pour plus de stockage.

Les Chromebooks ont évidemment Google Drive automatiquement installé et offrent le stockage le plus gratuit disponible à 15 Go. Vous pouvez également acheter plus de stockage auprès de Google.

Quel que soit le service que vous choisissez, assurez-vous de placer tous les fichiers ou documents importants dans une forme de stockage en nuage pour éviter qu’ils ne soient perdus à jamais en raison d’une panne de disque ou d’un autre problème.

Planifier des sauvegardes ou des points de restauration

Après avoir configuré un programme antivirus, mis à jour votre système, supprimé les applications indésirables et configuré le stockage en nuage, l’étape suivante consiste à mettre en place un plan pour le moment où les choses finiront par dégénérer avec votre système de manière non liée aux virus.

Parfois, quelque chose devient tout simplement inutilisable et vous ne savez pas pourquoi. Peut-être avez-vous accidentellement supprimé un fichier système nécessaire. Peut-être que vous avez installé une mise à jour qui ne fonctionne pas bien avec votre système et que vous aimeriez revenir à une époque où les choses fonctionnaient.

Le meilleur moyen de vous protéger contre ces problèmes et d’autres problèmes mineurs du système consiste à créer des sauvegardes ou des points de restauration périodiques qui peuvent ramener un système à son état antérieur.

De plus, si vous êtes configuré avec un fournisseur de stockage en nuage, vous n’aurez pas à vous soucier de perdre des documents ou des fichiers importants au cours du processus.



Pour les PC Windows

Pour Windows 10 ou Windows 11, le moyen le plus simple de le faire est de cliquer sur la barre de recherche ou sur l’icône de recherche dans la barre des tâches et d’entrer Restaurer dans le champ de recherche. Créer un point de restauration devrait être la seule option, alors sélectionnez-le.

Dans la fenêtre qui s’affiche, vous pouvez configurer des points de restauration pour différents lecteurs, mais celui que vous voudrez vraiment protéger est le lecteur système ou système d’exploitation, généralement étiqueté « C: ».

Sélectionnez au moins ce lecteur et sélectionnez Configurer. Vous devrez allouer de l’espace de stockage pour les données des points de restauration, bien que vous ne devriez pas avoir besoin de plus de 15 % de votre capacité de stockage disponible pour les points de restauration, bien que vous deviez allouer au moins un minimum de 5 %.

Une fois que vous avez configuré votre point de restauration pour les lecteurs sélectionnés, cliquez sur Appliquer en bas à droite de la fenêtre Restauration du système, puis cliquez sur Créer pour configurer votre premier point de restauration. Les points de restauration seront créés automatiquement, mais au moins vous aurez un point de restauration initial avec lequel travailler jusqu’à ce que d’autres soient générés automatiquement.

Cette fenêtre est également l’endroit où vous irez si vous avez besoin de restaurer les paramètres du système à partir d’un point de restauration en cliquant sur Restauration du système… et en sélectionnant un point de restauration vers lequel revenir.



Pour Mac et MacBook

Pour les utilisateurs de macOS, les Mac disposent d’une application intégrée appelée Time Machine qui sauvegardera les fichiers sur un périphérique de stockage externe.

Pour y accéder, sélectionnez Préférences Système dans le menu Pomme ou depuis le dock de l’application, puis cliquez sur Time Machine. À partir de là, sélectionnez le périphérique de stockage connecté sur lequel vous souhaitez créer la sauvegarde, puis cliquez sur Utiliser le disque.

Time Machine utilisera désormais automatiquement cet appareil pour effectuer des sauvegardes périodiques sans avoir besoin d’une entrée supplémentaire de votre part. Vous pouvez également créer des sauvegardes manuelles en cliquant sur l’icône Time Machine dans la barre de menus en haut de l’écran (c’est l’icône de l’horloge entourée d’une flèche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) et en sélectionnant Sauvegarder maintenant.

Si vous souhaitez restaurer des fichiers à partir de vos sauvegardes, vous aurez besoin que macOS soit installé sur l’appareil, donc si vous avez subi une erreur système catastrophique et que vous ne pouvez pas accéder à votre installation actuelle, réinstallez d’abord macOS.

Ensuite, connectez le stockage externe contenant vos sauvegardes et ouvrez l’assistant de migration dans Utilitaires, situé dans le dossier Applications.

À partir de là, sélectionnez l’option de transfert à partir d’un Mac, d’une sauvegarde Time Machine ou d’un disque de démarrage. Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer et suivez les invites pour remettre les choses comme avant.



Pour les Chromebooks

Les Chromebooks sauvegardent automatiquement vos applications et fichiers sur Google Drive, sauf si vous avez spécifiquement choisi de ne pas enregistrer les fichiers sur Google Drive.

Pour ces fichiers, Google n’a vraiment rien pour vous. Il est préférable d’enregistrer sur Google Drive afin que tout ce dont vous avez besoin soit stocké en toute sécurité dans le cloud et puisse être consulté à l’avenir, ou bien enregistrez-le sur un stockage externe si possible.

Si vous devez réinstaller Chrome OS ou obtenir un nouveau Chromebook, vous n’avez rien d’autre à faire que de configurer votre Chromebook avec le même compte que vous avez utilisé la dernière fois. Chrome synchronisera alors automatiquement vos fichiers avec le nouvel appareil ou l’installation de Chrome OS.