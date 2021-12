Top 5 des mythes sur les casinos en ligne

L’industrie des casinos virtuels est l’une des plus populaires et des plus lucratives qui existent dans le monde. Les parieurs ont accès à une très riche panoplie de jeux divers, selon leurs goûts. Comme cela se fait ailleurs, sa popularité a donné naissance à un certain nombre de mythes qui sont de nature à encourager ou décourager les joueurs. Dans tout ce qui se dit ici et là, il faut savoir démêler le vrai du faux pour pouvoir jouer de manière libre et sereine. C’est justement l’objectif de cet article. Découvrez les 5 plus grands mythes sur les casinos en ligne.

Mythe n°1 : les gagnants ne sont pas payés

Sur la base des déclarations de certains joueurs qui ont peut-être été victimes de cette situation, il est dit que les gagnants ne reçoivent pas toujours leur argent. Faut-il croire à ce mythe ?

Il faut savoir que tous les joueurs qui gagnent reçoivent toujours leur argent, c’est la raison d’exister des organismes de régulation . Ces derniers veillent à ce que les opérateurs payent les gains des joueurs sans aucune forme de discussion. Les cas de fraude existent, mais uniquement dans les casinos non-réglementés, d’où l’intérêt de toujours vérifier la légalité d’un casino avant de s’y inscrire.

Mythe n°2 : les jeux de casino en ligne sont truqués

Nombreux sont les joueurs qui disent et pensent que les casinos virtuels sont truqués, et qu’il n’est pas possible d’y jouer en ayant toutes ses chances. Qu’en est-il réellement ?

L’une des grosses différences entre les casinos physiques et virtuels réside dans le fait que les croupiers sont remplacés par des machines. Il est vrai que le fait de ne pas voir un croupier mélanger les cartes devant vous, peut laisser penser qu’il y a anguille sous roche. Rassurez-vous, les RNG (Générateur de Nombres Aléatoires) utilisés par ces machines, sont chargés de tirer les chiffres ou distribuer les cartes de manière aléatoire.

Tout casino sérieux affiche sur sa page principale, les résultats de son audit et l’organisme qui vérifie l’authenticité de son RNG.

Mythe n°3 : le jeu en ligne incite à la dépendance

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les jeux de casino en ligne n’incitent pas à la dépendance, c’est tout l’opposé. Il est vrai que ces jeux en général peuvent facilement conduire à une certaine addiction, surtout lorsque les transactions d’argent sont simplifiées comme dans un casino en ligne retrait rapide . Mais ces sites virtuels font de leur mieux pour lutter contre cette dépendance.

C’est la raison pour laquelle contrairement à leurs cousins en dur, ces établissements en ligne prônent la modération. C’est dans cette optique qu’ils éduquent leurs clients sur les dangers du jeu, et leur fournissent des outils pour se faire assister ou pour fermer tout simplement leurs comptes. On parle aussi de jeu responsable.

Mythe n°4 : tout est une question de chance

L’un des mythes légendaires stipule que les jeux de casino en ligne sont exclusivement basés sur la chance, ce qui est faux !

Il est vrai qu’il faut une bonne dose de chance pour gagner, mais pas seulement. Il existe deux grandes catégories de jeux de casino : ceux qui sont exclusivement basés sur la chance (machines à sous, jeux de loterie) et les jeux d’adresse (poker, blackjack). Ces derniers nécessitent de solides compétences, mais aussi un peu de chance.

Mythe n°5 : les bonus ne sont pas réels

C’est bien connu, les casinos en ligne sont riches en bonus particulièrement alléchants. Entre cadeaux, tours gratuits et argent en bonus, ces offres sont très attirantes. On pourrait presque dire que c’est trop beau pour être vrai. Alors, ces bonus sont-ils réels ?

La réponse est oui, à condition bien sûr d’être sur un casino légal et réglementé. Dans ce cas, vous être sûrs de pouvoir profiter de ces bonus et de récupérer vos gains, après avoir rempli les conditions de mise imposées.

Important : vous être libres d’accepter ou de refuser les offres promotionnelles qui vous sont proposées, y compris le bonus de bienvenue. Si vous estimez que les conditions de mise sont très élevées, vous pourrez simplement ne pas solliciter ces bonus.

Conclusion

Étant une activité populaire, les casinos en ligne font naturellement face à un certain nombre de rumeurs. Certaines de ces idées sont fausses, tandis que les autres nécessitent de faire une nuance. Comme vous avez pu le constater, il faut prendre ces informations avec beaucoup de pincettes. Toujours est-il que les jeux d’argent en ligne sont lucratifs et divertissants. Afin d’éviter d’être victimes d’escroqueries et d’arnaques, il faut toujours veiller à jouer sur un casino en ligne légal et réglementé. Vous pourrez ainsi vous amuser en toute quiétude, savourer les animations, profiter des bonus, et évidemment, remporter vos gains.