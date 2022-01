Qu’est-ce que le SEO et comment fonctionne-t-il ?

Le référencement est un processus qui consiste à rendre votre site web accessible aux moteurs de recherche. Les moteurs de recherche doivent indexer votre site Web pour permettre aux internautes de vous trouver. Ce processus est appelé SEO. SEO signifie search engine optimization (optimisation des moteurs de recherche). Cependant, il n’est pas si facile de naviguer sur Internet en tapant simplement ses idées, car avant d’obtenir une vignette du résultat de recherche souhaité, il y a des milliards de sites et de pages Web qui sont proposés sur une liste énorme de moteurs de recherche, et il est vraiment difficile de trouver l’adresse Web souhaitée sans aucune aide. C’est pourquoi le référencement naturel est si important.

Le SEO et la technique de la linkbuilding ?

Le SEO, c’est-à-dire l’optimisation des moteurs de recherche, n’est pas seulement une technique d’optimisation générale, mais aussi une technique de création de liens. Parmi ces techniques d’optimisation, la plupart des tactiques de linkbuilding sont considérées comme des risques, car elles font courir à votre site le risque d’être pénalisé. Le guest blogging en est un bon exemple : faisons des ravages avant d’être pénalisés ! Heureusement, il existe aussi un moyen de s’en sortir, au cas où vous ne l’auriez pas réalisé.

Le fait est que le SEO est, cependant, très pratique. Vous pouvez obtenir le résultat nécessaire si vous suivez simplement la stratégie actionnable présentant le référencement qui joue un rôle important dans la recherche en ligne. Le référencement est une stratégie qui fonctionne pour chaque type de personne qui effectue des recherches, mais pas pour tout le monde.

À quoi sert le référencement ?

Guide étape par étape Avant de commencer notre voyage dans le domaine du référencement, il est important de comprendre la vue d’ensemble du référencement. Pour ce faire, nous allons examiner les composantes du processus de référencement. Ce petit scenario illustre les facteurs essentiels du référencement et leurs exigences en matière de site Web.

Imaginons un exemple fictif d’accessibilité d’un site Web que notre ami Bob veut réserver. Il existe des livres (comme « Un nouvel espoir quel qu’il soit »), que les gens peuvent acheter. Mais il y a aussi des livres (séries télévisées) que les gens peuvent acheter, comme « Close Encounters » de Steven Spielberg. Mais si vous voulez savoir quel genre de livre Bob veut, vous devrez vous procurer un livre dans une librairie. S’il choisit la première option, il devra attendre la fin de son voyage à « Close Encounters », ce qui ne sera pas long.

S’il opte pour cette dernière option, il recevra son livre très rapidement. Il peut l’acheter dans un Walmart :

A) Bob cherche « Close Encounters ».

B) Il se rend à la librairie, achète le livre et commence à le lire.

C) Après avoir terminé le livre, Bob découvre que le film est terminé et qu’il doit réserver un autre livre maintenant.

D) Bob achète le DVD

Vous voyez, Bob voulait la version DVD, mais il n’a pas pu obtenir la version livre. C’est pourquoi il est retourné à la librairie et a acheté le DVD. A, B et C sont des requêtes de recherche que nous avons effectuées auparavant. Ce ne sont pas des curiosités, mais des recherches réelles effectuées par de vrais utilisateurs pour obtenir des informations correspondant à leurs besoins et à leurs envies.

Réflexion finale

Le SEO est un processus marketing digital, pas une tactique ; c’est une action. Il repose sur un processus d’organisation et de génération de la demande. Le SEO est également l’un des principaux facteurs de classement dans le moteur de recherche Google. En général, lorsqu’un moteur de recherche fournit des résultats aux internautes, beaucoup de temps et d’énergie sont consacrés à redimensionner et à optimiser ces pages Web en fonction du mot clé souhaité.