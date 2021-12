Comment éteindre l’iphone 13 et iPhone 13 Pro

Si vous ne savez pas comment éteindre ou redémarrer votre iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13, Pro ou iPhone 13 Pro Max, voici ce que vous devez faire.

Si vous possédez les nouveaux modèles iPhone 13 ou iPhone 13 Pro, vous devez connaître de nombreux aspects. Les derniers flagships d’Apple contiennent une multitude de nouveaux ajouts et d’améliorations sous le capot qui en font une mise à niveau digne de la série iPhone 12 de l’année dernière. Avec des écrans de plus en plus grands et des boutons déplacés sur l’iPhone, Apple a changé la façon dont vous exécutez les tâches les plus simples, comme éteindre l’appareil. Si vous avez acheté l’iPhone 13 ou l’iPhone 13 Pro, voici comment éteindre l’appareil facilement.

Voici comment éteindre facilement votre nouvel iPhone 13 Pro

Éteindre votre iPhone la nuit ou avant une réunion est assez courant. Si vous n’êtes pas familier avec la mécanique, nous vous le ferons savoir. La mécanique est assez simple et tout ce que vous avez à faire est de suivre les instructions détaillées ci-dessous.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral et le bouton Volume haut/bas

Vous devez appuyer et maintenir enfoncés le bouton latéral/d’alimentation et le bouton d’augmentation du volume en même temps. Assurez-vous de maintenir les boutons enfoncés jusqu’à ce que le curseur Éteindre apparaisse à l’écran. Une fois le curseur affiché, faites-le simplement glisser vers la droite pour éteindre l’iPhone.





Désactiver l’iPhone 13 à partir des paramètres

Outre les boutons, vous avez également la possibilité d’éteindre votre iPhone à partir des paramètres. Accédez simplement à Paramètres> Général> Arrêter.

C’est aussi facile que ça d’éteindre les nouveaux modèles d’iPhone 13. Si vous souhaitez rallumer l’appareil, appuyez simplement sur le bouton latéral/d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous voyiez le logo Apple.