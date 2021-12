Netflix lance le site compagnon Tudum pour que vous puissiez en savoir plus sur ses séries et ses films

Netflix lance Tudum, un site sur les coulisses des séries et films du service de streaming.

L’univers de Netflix est énorme, avec des centaines de films et de séries appréciés par beaucoup. Cependant, il y a beaucoup plus à explorer derrière chacun d’eux. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les histoires qu’ils ont regardées, Netflix lance Tudum, le site compagnon officiel du service de streaming.

Nommé d’après l’événement mondial des fans organisé en octobre, Tudum ressemble beaucoup à un centre d’actualités, proposant un contenu exclusif sur des sujets liés à Netflix. En utilisant le site compagnon, vous pouvez savoir si une série spécifique sera renouvelée ou quand une nouvelle saison d’une série sortira.

De plus, Tudum vous présentera également des anecdotes liées aux émissions de Netflix, notamment si une série était basée sur de vrais événements, d’autres rôles joués par le casting d’une série / un film, et même des détails spécifiques de l’histoire. Le centre d’actualités va encore plus loin, indiquant comment vous pouvez obtenir ou créer des accessoires de séries et de films, y compris le survêtement Squid Game ou le collier d’Outer Banks.

Bozoma Saint John, CMO chez Netflix, pense que l’application permettra aux gens de se connecter à travers ce qu’ils ont regardé, ainsi que de découvrir les subtilités présentées par chacune des histoires du service de streaming.

« Dans les années 90, la culture pop signifiait regarder John Elway et les Denver Broncos, porter des jeans délavés à l’acide et écouter Paula Abdul et Tupac », a déclaré John. « Maintenant, Netflix fait partie de l’air du temps culturel, et ce qui rend mon travail si excitant, c’est que grâce au travail que nous faisons, je peux constamment me connecter avec des fans du monde entier à travers leurs séries et films préférés. »

Le site compagnon de Tudum vient d’être lancé, alors attendez-vous à ce que plus de contenu soit ajouté bientôt. Si vous voulez voir à quelles bêtes Geralt devra faire face dans la deuxième saison de Witcher ou quelles autres séries arriveront sur le service de streaming ce mois-ci, jetez un œil au site.