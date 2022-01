Comment connecter une manette sans fil à la Nintendo Switch

Voici un guide étape par étape sur la façon de connecter une manette sans fil avec votre console Nintendo Switch.

Bien que chaque Nintendo Switch soit livrée avec une paire de Joy-Cons, ce ne sont pas les seules options dont vous disposez en ce qui concerne les contrôleurs. Le système prend en charge de nombreux types de contrôleurs Nintendo Switch, y compris le propre contrôleur Switch Pro de Nintendo et un certain nombre d’alternatives tierces de marques telles que 8BitDo et PowerA. Si vous venez de prendre une autre manette de jeu et que vous avez besoin d’aide pour la synchroniser avec la console, voici comment connecter une manette sans fil au Switch.

Comment connecter un contrôleur Pro à Switch

Méthode 1 – Câble USB

1. Le moyen le plus simple de connecter une manette Pro (ou une autre manette sans fil) à votre Switch est d’utiliser son câble de charge USB-C inclus. Tout d’abord, branchez le câble sur la station d’accueil de votre Switch.

2. Connectez le Pro Controller au câble USB-C pendant que votre Switch est inséré dans la station d’accueil. Le contrôleur se couplera automatiquement avec le système.

Méthode 2 – Sans fil

La deuxième méthode de connexion d’une manette sans fil à la Switch implique le bouton Sync, situé sur le dessus de la manette Switch Pro, à côté du port USB. Cette méthode s’applique également à la connexion d’une manette à la Nintendo Switch Lite.

1. Sélectionnez Contrôleurs dans la rangée d’options en bas du menu Switch Home.

2. Sélectionnez Modifier le style/l’ordre dans la barre latérale droite.

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Sync sur votre contrôleur Pro pendant une seconde, et il se couplera avec votre système.

Comment connecter des Joy-Cons supplémentaires à Switch

Bien que chaque Switch comprenne une paire de contrôleurs Joy-Con, vous pouvez en choisir d’autres et les utiliser également avec le système. Comme avec les contrôleurs Pro, il existe deux façons de synchroniser une paire différente de Joy-Cons avec la console.



Méthode 1 – Connexion à la Switch

1. Le premier et le plus simple moyen de coupler de nouveaux Joy-Cons avec votre Switch consiste simplement à les attacher à la console. Insérez les Joy-Cons de chaque côté du système et ils s’y associeront automatiquement.

Méthode 2 – Sans fil

Alternativement, vous pouvez coupler les Joy-Cons à la console sans fil via le bouton Sync. Cette méthode s’applique également au jumelage de Joy-Cons avec une Nintendo Switch Lite.

1. Sélectionnez Contrôleurs dans le menu d’accueil de la Switch.

2. Sélectionnez Modifier le style/l’ordre dans la barre latérale droite.

3. Appuyez sur le bouton Sync de chaque Joy-Con et maintenez-le enfoncé pendant une seconde, et ils seront couplés avec votre système.