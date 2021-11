Comment Évoluent Les Casinos Avec Les Nouvelles Technologies ?

Avec les nouvelles technologies, les sites de jeux comme Lucky8 Casino ne cessent d’évoluer. Découvrez ces avancées technologiques et ce qu’elles apportent.

Comprendre l’évolution des casinos en ligne en 2021

Le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne connait une évolution spectaculaire depuis des décennies. Ce progrès s’explique notamment par le fait que de plus en plus de personnes y ont accès, mais aussi via grâce aux nouvelles technologies qui sont utilisées pour améliorer considérablement l’expérience des joueurs. Cela incite d’ailleurs de plus en plus d’utilisateurs de PC et de smartphones à jouer sur internet. Dans le même temps, on ne compte plus le nombre de fournisseurs de jeux, comme la plateforme Stadia de Google ou des sites tels que Lucky8 Casino qui rivalisent d’idées pour assurer un divertissement de qualité. Dans les lignes à suivre, nous revenons sur les différentes technologies et innovations sur lesquelles s’appuient l’industrie du jeu en ligne pour élargir sa portée et impressionner plus d’un.

La compatibilité avec mobile des jeux sur les sites comme Lucky8

Des millions de personnes utilisent non seulement les smartphones et les tablettes pour échanger, mais également pour se divertir pleinement. Il est en effet possible de télécharger et d’installer des jeux vidéo sur ces appareils mobiles pour passer d’agréables moments de divertissement. Déterminés à attirer incessamment des clients, les sites de casino en ligne s’appuient depuis un certain moment sur la technologie HTML5 pour rendre leur contenu accessible sur tous les supports mobiles de dernière génération. Que vous disposiez alors d’un appareil Android, d’un iPad ou même d’un iPhone, vous pouvez jouer depuis le confort de votre maison à plusieurs jeux en ligne.

Pour assurer une expérience mobile agréable, les casinos en ligne sont optimisés pour être chargés en version instantanée. En effet, vous pouvez les ouvrir directement sur n’importe quel navigateur compatible avec Flash ou HTLM5. Vous n’avez donc pas forcément besoin de télécharger une application sur votre appareil mobile Android ou iOS avant de pouvoir tenter idéalement votre chance. Parmi les meilleurs sites de paris disponibles en version instantanée, il y a Lucky8 Casino. Accrédité à Curaçao, ce casino propose des offres très généreuses aux Français. Détenu et géré par la compagnie Annitak Ltd, Lucky8 Casino présente une interface soignée et est alimenté par de grands noms du monde du pari, y compris Betsoft, Pragmatic Play, NetEnt, Yggdrasil Gaming et iSoftBet.

Lucky8 Casino ne séduit pas seulement par ses jeux en format sans téléchargement, mais il maintient également l’intérêt des utilisateurs d’appareils mobiles par sa gamme de promotions. En vous inscrivant sur ce site, vous pouvez dès votre premier dépôt vous attendre à un bonus de bienvenue au choix. Quel que soit le montant déposé, vous devez pouvoir aisément jouer pendant de longs moments en ayant une bonne gestion de votre budget. En dehors de l’offre de bienvenue, le casino en ligne Lucky8 vous réserve beaucoup d’autres incitations. Dans le but de procurer des sessions mobiles fluides, quelques casinos français mettent en ligne leurs propres applications. Celles-ci se téléchargent facilement sur les périphériques mobiles et donnent accès à divers jeux disponibles dans leur ludothèque. Elles sont aussi constamment mises à jour et présentent un environnement graphique d’excellente qualité. Par ailleurs, toutes les grandes compagnies de conception de logiciel œuvrent aujourd’hui pour que leurs différentes productions soient disponibles sur tous les terminaux. Mieux, tous leurs jeux s’adaptent sans problème à l’écran des iPhone, des iPad, des smartphones Android ou même des appareils fonctionnant sous Windows.

Les nouveaux moyens de paiement grâce à la technologie Blockchain

La protection des données lors des transactions pose toujours problème sur quelques sites de jeux en ligne. En effet, les informations personnelles et financières des clients sont particulièrement vulnérables au cours des dépôts et des retraits. Bien que les méthodes de paiement traditionnelles comme Visa, MasterCard, Skrill, Neteller ou encore PaysafeCard restent fiables, le problème persiste et pousse quelques joueurs à être plus frileux. Pour y trouver une solution, les experts ont développé de nouvelles technologies, et l’une d’entre elles est la Blockchain. Cette dernière permet en effet de stocker et d’échanger de la valeur sans l’intervention d’une institution bancaire. Elle a vu le jour en 2008 avec l’avènement du Bitcoin.

Grâce à cette technologie, les joueurs peuvent procéder en tout anonymat aux opérations bancaires sur les casinos. Ils peuvent effectuer les paiements rapides en utilisant les cryptodevises comme Bitcoin (BTC), Bitcoin cash (BCH), Ether (ETH), Stellar (XLM) et Litecoin (LTC). Au cours de ces transactions, toutes les données sont cryptées sur un serveur externe auquel aucune partie tierce ne peut accéder. Le plus intéressant, c’est qu’on compte actuellement une longue liste de casinos qui acceptent ces systèmes de paiement. Ils vous permettent ainsi de les utiliser pour créditer votre compte afin de vivre pleinement votre passion sur les machines à sous et les jeux de table.

Pour le moment, Lucky 8 Casino mobile n’utilise pas encore la technologie Blockchain. Cependant, il vous permet d’approvisionner votre compte et de retirer vos fonds en toute sécurité. Pour cela, il fait recours au service de certains des meilleurs processeurs de paiement parmi lesquels il y a les cartes de crédit (Visa et MasterCard), les portefeuilles électroniques (Skrill et Interac) et le Virement bancaire. Il ne reste plus qu’à voir dans quelle mesure ce site, et les nombreux autres procèderont pour passer à l’ère de la blockchain et des paiements cryptés, d’autant plus que cette tendance ne cesse de prendre de l’ampleur.

L’utilisation de la réalité virtuelle

La réalité virtuelle est une technologie permettant de simuler un environnement en 3 D. Elle crée un monde dans lequel les utilisateurs peuvent interagir et exprimer des émotions comme s’ils étaient dans la réalité. Elle leur permet ainsi d’échanger entre eux et de voyager pour aller à la découverte d’autres contrées qui leur seraient inaccessibles dans la vraie vie. Cette technologie est déjà employée dans de nombreux secteurs d’activité. L’univers du jeu en ligne n’est également pas resté indifférent à la révolution qu’a apportée cette innovation. Plusieurs opérateurs de casino en ligne se sont en effet mis à fournir des jeux en réalité virtuelle qui permettent aux parieurs d’explorer leurs contenus comme s’ils étaient au sein d’un vrai casino, et ce à travers des casques de réalité virtuelle spécialement dédiés à la cause.

Net Entertainment, l’un des fournisseurs de jeux de Lucky8 Casino, fait partie des premières marques qui ont adopté cette technologie. Il vous plonge par exemple sur sa machine à sous en réalité virtuelle Gonzo’s Quest VR dans une aventure palpitante pour explorer la mythique cité d’El Dorado. Tout commence par une véritable expérience 3D où l’on voit des personnages, dont le conquistador espagnol Gonzalo Pizzaro et un perroquet, se déplacer dans la jungle. Vous serez fasciné par le monde dans lequel vous plonge ce jeu de casino en format 5×3. Microgaming s’appuie aussi sur la réalité virtuelle pour conquérir les joueurs. En 2016, il a notamment lancé la Virtual Reality Roulette. Grâce au casque Occulus Rift, vous êtes immergé dans l’environnement de ce jeu animé par un croupier robot, de quoi avoir des sessions inoubliables tout en restant confortablement installé chez vous.

L’emploi de l’intelligence artificielle

Les meilleurs casinos en ligne mettent à profit l’intelligence artificielle pour procurer des expériences plus abouties aux joueurs. Ils utilisent pour la plupart des robots capables de communiquer avec les internautes. Ils configurent leurs logiciels de sorte qu’ils puissent répondre comme il se doit aux questions les plus fréquemment posées par les joueurs. Ces robots se chargent principalement des préoccupations envoyées par chat en live sur les jeux, les méthodes de dépôt et de retrait et les offres promotionnelles. Ils peuvent trouver le plus rapidement possible les réponses à vos questions.

Avec l’intelligence artificielle qui fait de plus en plus partie intégrante de nos vies, les concepteurs de logiciel n’ont pas voulu rester en marge du progrès et mettent déjà au point des programmes facilitant l’entrainement des parieurs. Vous pouvez par conséquent essayer les jeux qui vous intéressent pour bien appréhender leurs règles, avant d’y jouer plus tard avec de l’argent réel. Cette technologie révolutionnaire aura sûrement des applications plus nombreuses et plus avancées sur les sites de pari dans les prochaines années, et les amateurs du genre peuvent réellement s’attendre à de grosses prouesses.

Les nouvelles fonctionnalités de machines à sous

Sur les sites les plus intéressants à l’image de Lucky8 Casino, les machines à sous sont généralement en très grand nombre. Cela est dû au fait qu’elles passionnent beaucoup de joueurs et qu’elles sont à la base de plus d’un tiers des revenus des casinos en ligne. Les nouvelles versions de ces jeux sont plus immersives puisqu’elles incorporent des fonctionnalités innovantes. Cela inclut par exemple le système Megaways qui permet aux internautes de compter sur 243 à 7 234 façons de gagner. Sur ces jeux, vous ne trouverez pas de lignes de paiement, mais vous devez obtenir un certain nombre de fois des symboles identiques sur les rouleaux adjacents pour gagner.

La fonctionnalité Avalanche ou Cascading Reels permet aussi aux machines à sous d’offrir aujourd’hui un divertissement qui vaut le détour. Elle permet aux rouleaux de présenter des symboles qui tombent en cascade. Ce processus vous aide à trouver des combinaisons gagnantes successives. En réalité, chaque fois qu’une combinaison est constituée, les icônes impliquées disparaissent et se font remplacer automatiquement par d’autres symboles, ce qui peut déboucher sur une autre combinaison fructueuse. Toutes ces fonctionnalités sont le fruit des fournisseurs de jeux qui mettent les petits plats dans les grands pour rehausser la qualité de l’expérience sur les divers sites fiables et sécurisés comme Lucky8 Casino. Quoi qu’il en soit, les joueurs peuvent déjà tirer profit de toutes ces innovations, en attendant que les progrès technologiques fassent passer les jeux de casinos dans une nouvelle dimension.