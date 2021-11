Les mots de passe les plus utilisés en 2021

NordPass a publié l’édition 2021 de sa liste de mots de passe les plus courants, et comme l’année dernière, c’est embarrassant.

Comme pour l’an dernier, NordPass a publié l’édition 2021 de sa liste de mots de passe les plus courants et, à la surprise de absolument personne, il s’agit essentiellement d’un remaniement de la liste de l’année dernière. En d’autres termes, de nombreuses personnes utilisent encore des mots de passe incroyablement faibles et courants qui peuvent être facilement déchiffrés.

Le service de gestion des mots de passe a compilé une liste des 200 mots de passe les plus courants sur la base de ses recherches. La liste détaille le mot de passe lui-même, combien de temps il faudrait pour le déchiffrer et combien de fois il est apparu dans leurs recherches.

Si vous avez deviné que le mot de passe le plus courant était « 123456 », donnez-vous une tape dans le dos. Ce mot de passe incroyablement courant est apparu plus de 103 millions de fois dans les recherches de NordPass et prendrait moins d’une seconde à déchiffrer. En fait, chaque mot de passe dans le top 10 et tous sauf un dans le top 50 peuvent être déchiffrés en moins d’une seconde.

Les mots de passe deux à cinq incluent « 123456789 », « 12345 », « qwerty » et « mot de passe », dans cet ordre.

À l’opposé du spectre, « 1g2w3e4r », « gwerty123 », « myspace1 » et « michelle » sont tous à égalité pour les mots de passe les plus difficiles de la liste avec un temps de crack de trois heures.

NordPass a également identifié les pays les plus touchés par les fuites de données, avec les États-Unis, le Chili, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, la France, l’Italie et l’Allemagne en tête du peloton, entre autres.

Si vous n’êtes pas encore passé à un gestionnaire de mots de passe, c’est le moment idéal pour le faire. 1Password a récemment lancé une nouvelle version de son gestionnaire pour Windows, mais ce n’est qu’une option parmi tant d’autres.