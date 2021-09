Zoom ajoute des services de traduction en direct et arrive sur Facebook VR

Lors de sa conférence annuelle Zoomtopia lundi, Zoom a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour la plateforme de chat vidéo.

Zoom prévoit d’étendre sa prise en charge des transcriptions automatiques en direct avec l’ajout de la traduction en direct, en plus de transformer sa fonction de tableau blanc en une application plus complète. Ces annonces font partie de plusieurs autres changements annoncés par la société lors de sa conférence Zoomtopia lundi.

Il a été annoncé que les transcriptions automatiques en direct/sous-titres en anglais arriveront sur les comptes Zoom gratuits en février 2021. Zoom dit qu’il « prévoit de fournir une transcription en temps réel pour (jusqu’à 30 langues supplémentaires) d’ici la fin de l’année prochaine ». Dans le cadre de cette poussée, Zoom proposera également des services de traduction pour les comptes payants, avec l’intention « de prendre en charge la traduction en temps réel dans jusqu’à 12 langues d’ici la fin de l’année prochaine ». Zoom n’a pas été en mesure de partager les détails sur les langues qui seront prises en charge et quand, mais a déclaré que ces améliorations sont le résultat direct du savoir-faire en apprentissage automatique qu’elle a acquis en acquérant la société de traduction allemande Kites.

L’autre changement majeur concerne la fonction de tableau blanc de Zoom. Zoom vous permet actuellement de créer et de partager des tableaux blancs pendant les réunions pour griffonner ensemble pendant que vous parlez, mais une extension prévue en version bêta plus tard cette année rendra Zoom Whiteboard disponible en dehors des réunions dans les applications Zoom et sur le Web. Les outils de dessin de base ne semblent pas différents de ce que Zoom propose actuellement, le principal changement est la façon dont Zoom traite le tableau blanc comme un produit aux côtés des appels vidéo, plutôt qu’une fonctionnalité qui vit à l’intérieur d’eux. Vous pourrez ajouter des notes autocollantes, des dessins et des commentaires sur vos tableaux et les afficher quand vous le souhaitez.

Au début de l’année prochaine, Zoom arrive dans les salles de travail Horizon de Facebook. L’espace de réunion VR partagé pourra héberger des réunions vidéo et se connecter au tableau blanc Zoom, selon Zoom. En réalité virtuelle, vous pouvez épingler un tableau blanc Zoom sur votre bureau virtuel ou au mur pour que tout le monde puisse le voir, et dessiner avec des collègues assistant à une réunion via un ordinateur traditionnel.

Pour un aperçu plus complet de tous les autres changements que Zoom annonce à Zoomtopia 2021, rendez-vous sur le blog de l’entreprise.