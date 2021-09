Les vibrations de certaines motos peuvent endommager les appareils photo de l’iPhone

Selon Apple, les vibrations de certaines motos puissantes peuvent endommager les appareils photo de l’iPhone.

Dans un document d’assistance récemment publié, Apple note que l’exposition de votre iPhone à des vibrations de haute amplitude dans certaines plages de fréquences, comme celles couramment générées par les moteurs de motos de grosse cylindrée, peut avoir un effet néfaste sur le système de caméra du téléphone.

Comme Apple l’explique dans le document, certains modèles d’iPhone sont dotés d’une technologie telle que la stabilisation optique de l’image et l’autofocus en boucle fermée (AF) pour aider à améliorer la qualité de l’image. Comprendre les bases du fonctionnement de ces fonctionnalités permet de comprendre pourquoi les vibrations pourraient les faire échouer.

La stabilisation optique de l’image fonctionne en combinaison avec un capteur gyroscope à l’intérieur du téléphone. Comme vous le savez peut-être, une photo peut être floue si vous déplacez trop l’appareil photo pendant la capture de l’image. Cela est particulièrement vrai dans les situations de faible luminosité où l’obturateur doit rester ouvert plus longtemps pour capturer plus de lumière. Avec OIS, l’objectif de la caméra se déplace en fonction de l’angle du gyroscope pour réduire ce flou.

La rétroaction en boucle fermée, quant à elle, utilise des capteurs magnétiques pour mesurer les effets de la gravité et des vibrations. Ces données sont ensuite utilisées pour aider à positionner l’objectif de la caméra pour contrer ces forces.

Les vibrations intenses et de grande amplitude créées par les moteurs de motos sont transmises à travers le châssis et le guidon. En tant que tel, Apple a déclaré qu’il n’était pas recommandé d’attacher votre iPhone à de tels cycles. Le montage sur un véhicule doté d’un moteur électrique ou de petit volume, comme certains cyclomoteurs ou scooters, pourrait entraîner des « vibrations d’amplitude comparativement plus faible », a ajouté Apple. Si vous le devez, Apple recommande d’utiliser un support antivibratoire pour réduire le risque de dommages.

OIS peut être trouvé sur l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 6s Plus, l’iPhone 7 et les modèles ultérieurs, y compris l’iPhone SE de deuxième génération. La mise au point automatique en boucle fermée est présente sur l’iPhone XS et les modèles ultérieurs, ainsi que sur l’iPhone SE de deuxième génération.

Apple n’a pas dit pourquoi il venait juste d’émettre l’avertissement, ni comment de tels dommages pourraient avoir un impact sur la garantie d’un iPhone.