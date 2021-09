Que faut-il savoir sur le Vuzix M400 ?

Vuzix est l’un des principaux acteurs de l’univers des lunettes connectées AR. C’est en 2019 que cette marque américaine a mis au point le Vuzix M400. Il s’agit d’un casque VR très apprécié par le public pour son appareil photo capable de prendre des vidéos 4 K. Ses diverses caractéristiques font de lui un outil très utilisé par les professionnels de différents domaines. Cependant, il existe encore des personnes qui ignorent tout de cet appareil révolutionnaire. Découvrez ici l’essentiel à savoir sur le Vuzix M400.

Qu’est-ce que le Vuzix M400 ?

Le Vuzix M400 se présente comme une référence pour l’industrie des lunettes connectées. Il est spécialement conçu pour les entreprises. Le Vuzix M400 présente une conception ergonomique permettant à son utilisateur de le porter toute la journée tout en réalisant de nombreuses tâches professionnelles. Il est adapté aussi bien à la fabrication qu’aux services sur le terrain et à la logistique de stockage. Il est équipé d’un appareil photo très performant capable de réaliser des vidéos 4K, ce qui permet de réaliser un travail toujours de bonnes factures. C’est un outil très apprécié par le monde professionnel.

Un mélange de confort et de polyvalence

Le Test du Vuzix M400 a permis de découvrir que l’ensemble du dispositif est particulièrement pensé pour apporter un confort aux professionnels. Il présente non seulement une excellente autonomie, mais aussi une fonction unique et inédite permettant d’éteindre la batterie sans l’éteindre. Avec les différentes méthodes d’interaction comme la commande vocale, le pavé tactile et les boutons de commande, l’utilisateur garde entièrement le contrôle de son appareil. Les hautes performances de la caméra permettent de bénéficier d’une meilleure expérience en streaming.

Le M400 de Vuzix possède un processeur Qualcomm Snapdragon XR1 qui correspond parfaitement aux sollicitations des lunettes intelligentes et des applications de réalité augmentée. Le professionnel peut donc profiter des meilleures performances offertes par un tel équipement. Sa batterie est externe avec 3350 mA h et une grande autonomie. L’Appstore de Vuzix propose régulièrement de nouvelles applications et mises à jour pour le M400 en vue d’optimiser son efficacité, sa précision et ses performances.

Contrairement au modèle précédent, le M400 est développé pour les environnements difficiles avec de fortes contraintes. Il est capable de supporter des chutes d’environ 2 mètres et présente une résistance particulière contre l’eau et la poussière. En comptant la batterie, le câble et la monture en verre, le dispositif ne pèse pas plus de 190 grammes. Il fait partie des lunettes connectées les plus légères proposées actuellement par les fabricants sur le marché.

La M400 est aussi rétrocompatible avec tous les accessoires des précédents modèles de la marque Vuzix. Vous pouvez par exemple l’adapter avec les montures des lunettes et le power Bank de 2000 mA h.

En somme, le Vuzix M400 est l’un des modèles de lunettes connectées les plus prisés sur le marché actuellement. Il apporte de nombreuses solutions aux professionnels dans différents secteurs d’activité. Sa structure, son interface et ses caractéristiques techniques sont spécialement pensées pour faciliter une utilisation en entreprise.