Le consortium Unicode a officialisé la version 14 de son standard

La version 14 du standard du consortium Unicode apporte aux utilisateurs de nouveaux personnages et images.

Le Consortium Unicode a récemment annoncé la dernière norme Unicode, la version 14. Cette version apporte plus de 838 nouveaux caractères, dont 37 caractères emojis allant des lèvres mordantes aux personnes enceintes. La bibliothèque de caractères utilisables en constante évolution permet aux utilisateurs d’exprimer leurs émotions de manière transparente à travers les plates-formes, les cultures et les barrières linguistiques.

L’utilisation d’emojis sur les plateformes de médias sociaux a explosé ces dernières années. En juillet 2021, plus de 20 % de tous les tweets utilisaient au moins un emoji disponible à partir de la norme Unicode.

La nouvelle norme est conçue pour améliorer encore la communication entre les cultures et les plateformes. Il fournit une assistance supplémentaire aux utilisateurs dans des pays tels que l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, les Philippines, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

La nouvelle norme apporte aux utilisateurs 838 nouveaux caractères Unicode, dont cinq nouveaux scripts. La version 14 contient également 37 nouveaux emojis, dont des poignées de main et des mains en cœur, un visage fondant, des doigts pointés, des personnes enceintes et même des trolls. Mais ce ne sont pas que des visages souriants et des doigts pointés ; d’autres ajouts à la norme incluent les symboles monétaires, la notation musicale et plusieurs scripts liés à la langue. Avec ces ajouts, Unicode prend officiellement en charge un total de 144 697 caractères.

Le Consortium Unicode est une organisation à but non lucratif chargée de maintenir les normes Unicode utilisées dans le monde entier pour l’encodage des caractères. Cette normalisation fournit aux développeurs et aux utilisateurs les bases pour traiter et stocker des données dans n’importe quelle langue et sur plusieurs plateformes, améliorant ainsi la capacité globale d’échange des informations et des idées entre les cultures, les langues et les technologies.

Ce standard comprend des caractères anciens et modernes, des symboles, des signes de ponctuation et les images emoji largement connues utilisées pour transmettre ou ponctuer les émotions dans les communications écrites et électroniques. De nouveaux emojis sont présentés au consortium via des propositions soumises par le public. Les recommandations sont évaluées en fonction de facteurs de sélection tels que la compatibilité, le niveau d’utilisation, le caractère distinctif et l’exhaustivité.

L’Emoji est né au Japon à la fin des années 1990 et a atteint une adoption plus large après son inclusion dans les systèmes d’exploitation mobiles de la fin des années 2000. Aujourd’hui, les images indubitables sont devenues un incontournable de la communication électronique. Bien que les émojis ne puissent pas remplacer entièrement la communication écrite, ils se sont avérés extrêmement précieux pour transmettre des pensées et des émotions à de multiples publics et destinataires, quelle que soit leur langue maternelle.