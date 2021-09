Les développeurs de logiciels de casino les plus populaires en 2021

Aujourd’hui, l’industrie du jeu est assez compétitive et l’un des facteurs clés lors du choix d’un casino est la variété du contenu proposé. Les propriétaires de casinos en ligne renommés s’associent à des producteurs de logiciels de premier plan et de confiance afin d’attirer autant de nouveaux clients que possible et de fidéliser un public. Dans cet article, nous allons passer en revue les 3 meilleurs fournisseurs de logiciels de jeux de casino en ligne qui ont déjà acquis une forte popularité et une bonne réputation dans la communauté des machines à sous.

Mісrоgаmіng

Depuis 1994, les produits de la société ont été utilisés dans plus de 450 établissements de premier plan dans le monde. Après avoir analysé le guide des établissements Microgaming, nous constatons que le portefeuille de la société comprend plus de 850 jeux tels que des jeux de table, des machines à sous, des établissements en direct, des loteries et des jeux pour un système d’exploitation mobile. L’exploitation est contrôlée par la UK Gambling Commission et la Malta Gaming Authority, deux des régulateurs les plus autorisés du secteur. Le taux de RTP se situe entre 96 et 97 %. Ils appliquent les technologies HTML5 et Java dans son développement. Les produits présentent une variété de thèmes, une approche non conventionnelle des graphiques, ainsi que des solutions 3D avancées.

NetEnt

Le leader suédois NetEnt a gagné l’amour et l’autorité incontestable des joueurs en raison de la variété des machines à sous et de l’approche non conventionnelle de la création de chaque projet de jeu.

NetEnt est un des développeurs de logiciels de casino en ligne et produit des slots vidéo, des jeux de table, des jeux de croupiers en direct, etc. Pour ces derniers, d’ailleurs, NetEnt loue un studio spécial à Malte où des croupiers professionnels organisent des jeux en direct (blackjack, baccarat, roulette, etc.) avec des clients virtuels.

Et tandis que les slots du fournisseur sont considérées comme les meilleurs logiciels de casinos en ligne, le logiciel de divertissements en direct prend également de bonnes positions. Si vous souhaitez vous exercer et jouer machine a sous en ligne, n’hésitez pas et choisissez la plus généreuse de NetEnt est Dead Or Alive et la moins payante est Starburst. Par conséquent, si vous souhaitez gagner des sommes d’argent peu fréquentes mais importantes, il est conseillé d’essayer la première machine à sous.

Playtech

Le développeur de logiciels de casino a commencé ses travaux en 1999 et il est aujourd’hui l’un des leaders internationaux des fournisseurs de divertissements en ligne. Leur collection contient plus de 500 jeux, y compris divers types de roulettes, de vidéo poker, de blackjack et d’autres titres de jeux de cartes et de table. L’entreprise se concentre sur le logiciel de casino en ligne et de solutions de haute technologie : il y en a déjà plus de 120 top divertissements dans sa collection. Les experts font l’éloge des produits Playtech pour leur combinaison optimale de qualité, de fonctionnalité et se distinguent également des autres fournisseurs pour leur son et leurs graphismes de haute qualité et leur programme de bonus à multiples facettes.

Realtime Gaming

Le jeu en temps réel est l’un des principaux fournisseurs de jeux très populaire aux États-Unis proposant également la meilleure expérience possible. RTG propose plus de 300 divertissements de casino avec des contenus graphiques et sonores élevés. Les thèmes qu’ils proposent dans certains de leurs jeux sont vraiment époustouflants et certains des jeux produits en laissant en arrière tous les casinos terrestres.

Evolution Gaming

Evolution Gaming est un nom connu lorsqu’il s’agit d’un des fournisseurs de jeux d’argent. Les meilleurs développeurs proposent du baccarat, du blackjack, de la roulette, des sports virtuels, des paris sportifs et autres jeux en ligne avec croupier en direct.

Si vous êtes nouveau dans le monde du casino, commencez par un dépôt minimum de casino 1$ proposant qui offre une des meilleures expériences en direct et des meilleurs bonus n’utilisent que le logiciel casino en ligne Evolution Gaming en raison du niveau de classe qu’ils offrent dans ce créneau particulier.

C’est l’un des créateurs de logiciels en ligne qui est époustouflant, point final. Certains des jeux les plus courants sont développés par cette marque. Ils sont bien connus pour la roulette, Dreamcatcher et bien d’autres. Les joueurs peuvent les tester dans leur langue maternelle car la marque embauche des revendeurs de langue maternelle.

Conclusion

Ici, vous avez une liste des 5 meilleurs fournisseurs de logiciels qui sont très fiables dans le secteur. Si vous souhaitez visiter des établissements ludiques sur le Web et découvrir des jeux vidéo payants, ce sont les meilleures marques à connaître. Chacun est spécifique, différent et a des côtés forts que vous pouvez tester par vous-même et voir. Il est courant que les joueurs n’aient qu’une ou deux marques qu’ils aimeront, vous pouvez donc faire de même.