Le jeu de Polyphony Digital Gran Turismo 7 sortira en mars 2022, simultanément sur PS4 et PS5.

Gran Turismo 7 a refait surface lors du PlayStation Showcase 2021 de Sony, qui s’est déroulé hier, avec une nouvelle bande-annonce. Le responsable des studios PS de Sony, Hermen Hulst, a déclaré que cela arriverait le 4 mars 2022 et que la bande-annonce montre plus de voitures que vous ne pourrez probablement jamais vous permettre – et beaucoup d’entre elles. À l’intérieur des voitures, à l’extérieur d’elles, et les vues magnifiques, vraisemblablement tracées par des rayons, dans lesquelles vous vous baladerez.

La première bande-annonce qui a fait ses débuts en juin 2020 nous l’a montré, mais cette nouvelle montre, eh bien, encore plus de cela, ainsi qu’un aperçu plus approfondi de la personnalisation en profondeur que les sims Gran Turismo sont connus pour offrir. Elle présente également un gameplay en ligne ainsi qu’un aperçu du mode photo en profondeur du jeu. Hulst a partagé dans un chat post-événement que le jeu tirerait parti des fonctionnalités adaptatives comme la vibration du moteur haptique de la DualSense.

Alors que Forza Horizon 5 sortira sur les consoles Xbox Series X/S et PC en fin d’année, le jeu Gran Turismo 7 devrait se démarquer en offrant un gameplay plus sobre mais néanmoins passionnant.

Sony dit que plus d’informations seront partagées sur le jeu dans les semaines à venir. Davantage de détails sur les différents modes et courses sont disponibles ici.