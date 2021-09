Google a été reconnu coupable d’avoir restreint le développement de forks Android en Corée du Sud et condamné à une amende de 177 millions de dollars.

Bloomberg rapporte que Google a été condamné à une amende de 207,4 milliards de won (environ 177 millions de dollars) en Corée du Sud pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché pour empêcher les fabricants d’appareils d’utiliser des versions modifiées d’Android. Plus précisément, la Korea Fair Trade Commission (KFTC) conteste les accords anti-fragmentation (AFA) que Google fait signer à des fabricants comme Samsung, ce qui l’empêche d’apporter des modifications au système d’exploitation.

La décision interdit à Google d’obliger les fabricants à signer ces AFA, et l’obligera également à modifier les accords existants.

Le régulateur craint que la restriction de ces forks au système d’exploitation n’empêche l’émergence de concurrents viables pour Android comme Amazon et Alibaba. Android est actuellement le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde et est installé sur plus de 80% des smartphones dans le monde. Bien que le cœur d’Android soit open source, les fabricants doivent signer un AFA pour obtenir des avantages tels qu’un accès anticipé au système d’exploitation ainsi qu’un accès au Google Play Store, une partie essentielle de l’expérience Android pour la plupart des utilisateurs de smartphones.

Dans une déclaration, un porte-parole de Google a fait savoir que la société n’était pas d’accord avec la décision et a fait valoir que les politiques d’Android avaient permis aux fabricants et développeurs de téléphones coréens de réussir et avaient créé des opportunités d’innovation. « La décision de la KFTC publiée aujourd’hui ignore ces avantages et sapera les avantages dont bénéficient les consommateurs », a déclaré le porte-parole, ajoutant que Google prévoyait de faire appel de la décision. Google a précédemment déclaré que ses AFA étaient nécessaires pour garantir que les applications fonctionnent sur davantage de téléphones Android.

En plus des smartphones, Android est utilisé sur des appareils tels que les montres intelligentes et les téléviseurs intelligents. Le régulateur coréen a déclaré que la décision d’aujourd’hui s’applique également à ces autres catégories. « Les mesures correctives comprenaient les domaines émergents liés aux appareils intelligents tels que les montres intelligentes et les téléviseurs intelligents », a déclaré le président Joh Sung-wook dans des commentaires rapportés par Bloomberg.

La décision intervient le même jour que la soi-disant «loi anti-Google» entre en vigueur en Corée du Sud. La nouvelle loi oblige les principaux propriétaires de plates-formes comme Google et Apple à autoriser les développeurs à utiliser des systèmes de paiement tiers dans leurs applications. Les deux sociétés avaient auparavant demandé aux développeurs d’utiliser uniquement les processus de paiement intégrés pour les achats intégrés, ce qui, dans la plupart des cas, a conduit Apple et Google à collecter une réduction de 30% des transactions. De même, un juge américain a statué la semaine dernière qu’Apple ne pouvait pas empêcher les développeurs de se connecter à d’autres méthodes de paiement à la suite d’une action en justice intentée par Epic Games. La décision concernant Google sur ce sujet est toujours en suspens.

En plus des accords anti-fragmentation de Google, Bloomberg note que le régulateur coréen enquête également sur les restrictions de concurrence présumées sur le marché des applications Play Store de Google, les achats intégrés et le marché publicitaire.