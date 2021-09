Apple présente l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini avec le double de stockage

Apple a présenté l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini avec le double de stockage à partir de 809 euros.

Hier soir, Apple a annoncé l’ensemble de la gamme iPhone 13. Les deux modèles grand public incluent l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, les deux téléphones sont livrés de base avec 128 Go de stockage, soit le double de la capacité des modèles qu’ils remplacent. Les nouveaux iPhone non Pro s’équipent de plusieurs fonctionnalités, notamment une nouvelle puce A15 Bionic, une encoche de capteur frontale plus petite, une matrice à double caméra plus avancée, etc.

La gamme iPhone standard d’Apple conserve le même design à bords plats avec seulement quelques légères variations visuelles. L’encoche sur le réseau de capteurs orientés vers l’avant est un peu plus petite, une réduction de 20 % de la taille selon les calculs d’Apple. L’iPhone 13 a une double caméra à l’arrière, similaire à son prédécesseur, mais les objectifs sont installés en diagonale au lieu d’être empilés. En dehors de cela, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ressemblent aux modèles de l’année dernière avec un écran de 6,1 et 5,4 pouces, respectivement.

C’est à l’intérieur de l’appareil qu’Apple a apporté les changements les plus importants, à commencer par le nouveau silicium. L’iPhone 13 est alimenté par le 5 nm A15 Bionic d’Apple. L’A15 arbore un processeur à 6 cœurs avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité. Avec près de 15 milliards de transistors, Apple affirme que l’A15 est jusqu’à 50 % plus rapide que ses concurrents.

L’A15 abrite également un processeur graphique à 4 cœurs qui est 30% plus rapide que tout autre smartphone. Les jeux à forte intensité graphique devraient fonctionner sans problème, avec « des visuels et des effets d’éclairage plus réalistes ».

Le moteur neuronal à 16 cœurs d’Apple, capable de 15,8 billions d’opérations par seconde, complète l’A15. Le moteur neuronal est un processeur dédié aux applications de machine learning. Il gérera les fonctionnalités d’iOS 15 telles que Live Text, qui permet aux utilisateurs de générer du texte copiable à partir de photos. Il traitera également les charges de travail ML liées au nouveau système de caméra.

Avec l’iPhone 13, Apple affirme disposer de son système de caméra le plus avancé à ce jour. La marque a combiné du hardware plus récent avec la photographie informatique pour produire des photos et des vidéos exceptionnelles. La nouvelle caméra est livrée avec un capteur OIS, une fonctionnalité auparavant uniquement proposée dans l’iPhone 12 Pro Max. Cette technologie stabilise le capteur au lieu de l’objectif pour des images plus nettes et une vidéo plus stable. Le capteur de la caméra grand angle, avec des pixels plus grands de 1,7 µm, capture 47 % de lumière en plus pour réduire le bruit de l’image et produire des images plus lumineuses en basse lumière.

Une autre fonctionnalité introduite par Apple dans le système de caméra est le mode Cinématique. Le moteur neuronal de l’A15 Bionic peut traiter la vidéo en appliquant la mise au point en rack en temps réel. La mise au point en rack est une technique utilisée en cinématographie qui déplace la mise au point du sujet principal vers un sujet secondaire.

Les algorithmes de machine learning détectent lorsque le sujet détourne le regard de l’appareil photo, ce qui fait que la mise au point se déplace vers quelque chose en arrière-plan. Les utilisateurs peuvent également le modifier manuellement en appuyant sur le sujet secondaire ou en appuyant deux fois pour le verrouiller. Une fois verrouillé, l’iPhone gardera la mise au point même si la personne ou l’objet bouge. La fonctionnalité peut même être appliquée ou modifiée après la capture d’une vidéo.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont tous deux dotés de l’écran OLED Super Retina XDR amélioré d’Apple, qui offre un contraste plus élevé pour les vrais noirs. Pour un contenu régulier, la luminosité extérieure maximale de l’écran est de 800 nits. Pour les photos et vidéos HDR, l’écran affiche à 1200 nits.

L’iPhone 13 standard a un écran de 6,1 pouces, tandis que le mini est de 5,4 pouces. Les écrans presque bord à bord ont également une encoche plus petite pour le réseau de capteurs avant. Apple affirme que la découpe est 20% plus compacte tout en conservant le capteur TrueDepth pour Face ID. Les deux téléphones portent un indice de résistance à l’eau IP68 et arborent un bouclier en céramique sur les écrans pour une protection supplémentaire contre les chutes.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont tous deux équipés d’une connectivité 5G. Apple propose cinq options de couleurs, dont le rose, le bleu, le midnight (noir), starlight (blanc) et le rouge. Le prix des téléphones commencent à 809€ pour l’iPhone 13 mini de 128 Go et à 909€ pour l’iPhone 13 de 128 Go. Pour plus, les clients peuvent augmenter le stockage à 256 Go ou 512 Go.

Les précommandes pour la gamme iPhone 13 commencent ce vendredi 17 septembre. Les expéditions arrivent aux clients et aux magasins à partir d’une semaine plus tard, le 24 septembre.