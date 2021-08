Quelqu’un vient de payer 2 millions de dollars pour une copie scellée de Super Mario Bros.

Une cartouche NES jamais ouverte du jeu Super Mario Bros a été vendue pour 2 millions de dollars.

Les records sont faits pour être battus, semble-t-il. Moins d’un mois après la vente d’un exemplaire de Super Mario 64 pour 1,56 million de dollars pour devenir le jeu vidéo le plus cher jamais vendu, la barre a de nouveau été relevée.

Rob Petrozzo, membre fondateur du site d’objets de collection Rally, a déclaré vendredi au New York Times qu’un acheteur anonyme avait payé 2 millions de dollars pour un exemplaire très rare de Super Mario Bros.

La copie en question avait une note de 9,8 du service de notation professionnelle Wata, qui, selon la liste de Rally, est l’exemple le mieux noté existant.

…w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.

Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9

— Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021