Tesla demande à ses employés de son usine de batteries du Nevada de porter un masque

Les employés de Tesla à l’usine de batteries de l’entreprise dans le Nevada doivent désormais porter des masques en intérieur.

Selon le Wall Street Journal, l’ensemble des employés de Tesla à l’usine de batteries de l’entreprise à Reno, dans le Nevada, doivent désormais porter des masques à l’intérieur à partir de ce lundi L’usine exigeait déjà que les travailleurs non vaccinés contre le COVID-19 portent des masques à l’intérieur, mais la nouvelle règle inclut également les travailleurs vaccinés.

Selon le Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, le Nevada a enregistré plus de 26 000 nouvelles infections au COVID au cours du mois dernier et 298 décès. Le centre estime que près de 47% de la population de l’État a été vaccinée.

Au début de la pandémie l’année dernière, le PDG de Tesla, Elon Musk, a repoussé les restrictions COVID, y compris les ordonnances de séjour à domicile dans le comté d’Alameda, en Californie, où se trouve son usine de Fremont. Alors que la société a finalement accepté de fermer temporairement les opérations de l’installation de Fremont en mars 2020, Musk a annoncé en mai 2020 qu’il rouvrirait l’usine au mépris des ordres locaux d’abris sur place, allant jusqu’à poursuivre le comté et menaçant pour déplacer les opérations de Tesla hors de Californie. En novembre, Musk a tweeté qu’il avait probablement un « cas modéré de covid ».

Le 3 août de cette année, la Californie a mis à jour ses règles sur les masques, obligeant toute personne âgée de 2 ans et plus à porter des masques dans les lieux publics intérieurs, quel que soit le statut vaccinal.

Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a relancé le mandat de masque de cet État à la fin du mois dernier, juste avant les nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention. Les habitants du Nevada doivent porter des masques faciaux à l’intérieur en public dans les comtés qui ont une «transmission substantielle ou élevée», notamment Clark, où se trouve Las Vegas, et Washoe, où se trouve Reno.