Pourquoi signer avec une signature numérique ?

La signature électronique vous permet d’effectuer tous les processus de signature à distance et à partir de presque n’importe quel appareil. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une connexion internet. De plus, une signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite à l’encre sur papier. Les entreprises adoptent également des solutions logicielles de signature électronique pour réduire la consommation de papier, diminuer les coûts et améliorer l’efficacité.

Cependant, si vous êtes encore nouveau dans le monde de la signature électronique, vous pouvez être dérouté par les différentes terminologies de la signature électronique. Par exemple, quelle est la différence entre une signature électronique et une signature numérique ? Pour clarifier les choses, nous allons tout expliquer dans cet article.

Signature électronique -vs- Signature numérique

Signature électronique : Communément appelée signature électronique, c’est une copie électronique de votre signature physique, comme un tampon. Elle fournit une confirmation visuelle de l’accord sur un document. Vous pouvez créer votre signature électronique en l’écrivant à la main avec votre souris ou simplement en tapant votre nom sous forme de texte.

Signature numérique : Il s’agit d’un type particulier de signature électronique qui contient des caractéristiques de sécurité supplémentaires. Elle fournit au signataire un identifiant numérique basé sur un certificat. Lorsque le document est signé, les données du document sont cryptées sous forme de hash.

Un certificat numérique est alors automatiquement appliqué, ainsi qu’un horodatage qualifié qui retrace l’heure à laquelle le document a été signé. Cela garantit qu’aucune autre modification ne sera apportée au document. Le hachage certifié et l’horodatage qualifié sont intégrés au document signé pour représenter votre autorité et garantir l’authenticité du document.

Avantages de la signature numérique

Plus sûre : La signature numérique est considérée comme l’option de signature la plus sûre qui soit. Cela est dû au fait qu’elle est unique au signataire. Comme l’identité du signataire est liée au document par cryptographie, sa signature est légitime et authentique.

Facilité de vérification : La signature avec des signatures numériques fournit la preuve que vous avez signé un document. Si le document est contesté devant un tribunal, votre identité peut être facilement vérifiée .

Anti-fraude : Grâce au certificat numérique, vous pouvez prouver ultérieurement que le document signé n’a pas été falsifié ou altéré. Il réduit le risque que le document signé soit copié ou modifié par quelqu’un d’autre.

Normalisé et accepté : Presque tous les pays du monde acceptent les signatures numériques comme juridiquement contraignantes et valides. Les services de signature numérique fiables sont conformes aux normes de signature locales et les certificats numériques sont fournis par des autorités de certification de confiance.

Normes de signature électronique

Il existe de nombreux services de signature électronique en ligne pour demander, signer et envoyer des documents. Une plateforme peut varier légèrement d’une autre. Toutefois, la chose importante à vérifier lors du choix d’un service de signature électronique est qu’il est conforme aux normes locales et sectorielles en matière de signature électronique.

L’outil Signer PDF de SodaPDF est une solution de signature électronique standardisée, qui combine les dernières technologies de signature électronique et de cryptage pour signer des documents en ligne en toute sécurité. L’outil est entièrement conforme au règlement (UE) n° 910/2014 de l’Union européenne et aux lois ESign et UETA des États-Unis. Cela signifie qu’il peut être utilisé partout dans le monde.