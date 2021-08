Google et Facebook construisent un système de câbles sous-marins qui renforcera la connectivité Internet en Asie-Pacifique

Google et Facebook construisent un système de câbles sous-marins qui renforcera la connectivité Internet dans la région Asie-Pacifique.

Deux des plus grandes entreprises technologiques du monde unissent leurs forces pour créer un nouveau câble sous-marin qui augmentera la capacité, la redondance et la fiabilité d’Internet dans la région Asie-Pacifique. Facebook a déclaré que le système de câble Apricot aura initialement une capacité de plus de 190 térabits par seconde et fait partie d’un effort continu pour mieux servir les plus de 3,5 milliards de personnes qui utilisent ses services chaque mois.

Apricot est un nouveau câble sous-marin de Google et Facebook qui reliera Singapour, le Japon, Guam, les Philippines, Taïwan et l’Indonésie. Le câble de 12 000 kilomètres comportera un « multiplexeur optique d’ajout-extraction reconfigurable submersible à la pointe de la technologie utilisant un commutateur sélectif en longueur d’onde pour une configuration de bande passante flexible et sans grille, basée sur une conception de multiplexage par répartition spatiale ».

GMA News Online rapporte en outre que PLDT Inc. fait également partie du consortium de câbles Apricot et est sur le point d’investir 80 millions de dollars dans le projet. La publication note en outre que le câble utilisera la technologie de transmission 400 Gbps.

Ces derniers temps, Google s’est occupé des projets de câbles sous-marins, ce qui n’est pas si surprenant compte tenu de nos modes de vie de plus en plus numériques et du fait que 98% de tout le trafic Internet international est désormais géré par des câbles sous-marins.

En juin, le géant de la recherche a annoncé le câble Firmina, destiné à relier la côte est des États-Unis à Las Toninas, en Argentine, avec des succursales à Praia Grande, au Brésil, et à Punta del Este, en Uruguay. Une fois terminé, ce sera le câble le plus long au monde capable de fonctionner entièrement à partir d’une seule source d’alimentation à une extrémité.

L’été dernier, Google a annoncé qu’il construisait un câble sous-marin privé appelé le câble Grace Hopper pour connecter les États-Unis avec d’autres parties du monde.