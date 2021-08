Les utilisateurs Windows peuvent désormais gérer leurs mots de passe iCloud

Les utilisateurs sous Windows peuvent désormais utiliser et synchroniser leurs mots de passe iCloud.

Si vous synchronisez vos mots de passe iCloud avec Windows, la nouvelle application dédiée aux mots de passe iCloud d’Apple vous offrira de nouvelles fonctions indispensables. L’application, fournie avec la mise à jour iCloud pour Windows 12.5, vous permet de rechercher dans vos mots de passe enregistrés, de les mettre à jour, d’en ajouter de nouveaux et de supprimer les informations de connexion dont vous ne voulez plus.

La documentation d’Apple explique comment gérer vos mots de passe iCloud à l’aide de la nouvelle application, mais cela relativement simple. Vous pouvez accéder à l’application à partir du menu Démarrer et apporter les modifications dont vous avez besoin à vos mots de passe. Ces modifications seront ensuite synchronisées avec vos appareils Apple.

Apple a déployé une certaine prise en charge des mots de passe iCloud sur Windows plus tôt cette année. En janvier, une mise à jour d’iCloud pour Windows a ajouté la prise en charge d’une extension Chrome qui vous permettrait d’utiliser les mots de passe déjà présents dans votre trousseau iCloud, ainsi que d’en ajouter de nouveaux à votre trousseau à partir de Chrome. Cette extension a eu un déploiement très difficile, mais elle est finalement devenue disponible pour les utilisateurs dans un état quelque peu fonctionnel. Cela fait toujours partie du système de gestion des mots de passe d’iCloud pour Windows 12.5, et la mise à jour 12.5 prend également en charge une version Edge de l’extension (en théorie, les extensions Chrome fonctionnent avec Edge, mais les critiques sur la boutique en ligne Chrome indiquent que ce n’était pas le cas. ce n’est pas le cas pour les mots de passe iCloud).

Cette mise à jour rend l’utilisation d’iCloud pour synchroniser vos mots de passe beaucoup plus viable si vous êtes quelqu’un qui passe de Windows à Mac (ou qui utilise Windows et un iPhone). Être capable de voir et de rechercher dans une liste de vos mots de passe enregistrés vous offre plus de flexibilité que l’extension de navigateur, et être capable de gérer vos mots de passe signifie que vous n’avez pas besoin d’accéder à un appareil Apple si vous souhaitez apporter des modifications à votre connexions. Bien que la nouvelle application ne soit pas aussi complète qu’un gestionnaire de mots de passe dédié (ou, en fait, que Keychain Access sur Mac), elle est certainement meilleure que les capacités de gestion faibles ou inexistantes des utilisateurs Windows pour leurs mots de passe iCloud.

La mise à jour 12.5 pour iCloud pour Windows est disponible dès maintenant et vous pouvez l’obtenir en accédant au Windows Store et en recherchant des mises à jour.