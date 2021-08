La recherche améliorée d’Instagram pourrait aider à combler l’écart avec TikTok

A l’avenir, Instagram prévoit de mettre en évidence les photos et les vidéos dans les résultats de recherche.

Prochainement, Instagram prévoit de mettre davantage en évidence les photos et les vidéos dans les résultats de recherche, a annoncé mercredi le responsable d’Instagram, Adam Mosseri. Le changement pourrait afficher la grille de photos et de vidéos qu’une recherche par mot-clé peut afficher à côté des résultats des comptes et des hashtags, ce qui n’est pas différent de la façon dont TikTok affiche les résultats.

Le réglage de la recherche fait partie d’une « série d’améliorations conçues pour l’inspiration et la découverte », selon Mosseri. La société a utilisé la recherche par mot-clé comme moyen d’offrir des résultats visuels – certains termes peuvent faire apparaître des pages d’images suggérées – mais le nouveau plan d’Instagram leur donnera plus d’importance. Mosseri écrit que la recherche avec un terme comme « espace » affichera les résultats de photos et de vidéos suggérés ainsi que les comptes et les hashtags traditionnels, encourageant ainsi une exploration plus poussée. Les résultats visuels vivront toujours derrière un clic sur un mot-clé, mais ils devraient être plus visibles et communs.

Cependant, la recherche par mot-clé actuelle d’Instagram est assez aléatoire; il n’affiche pas toujours les résultats de manière universelle ou avec des collections de photos pertinentes. C’est pourquoi Mosseri dit que la société augmente également le nombre de termes qui permettront d’obtenir des résultats, en commençant par l’anglais, puis en se développant à partir de là. Lorsqu’on lui a demandé, Instagram n’a pas été en mesure de fournir une date de lancement spécifique pour les améliorations de la recherche.

Même sans plus de visuels ou de nouveaux mots-clés dans le mix, le principal critère d’Instagram pour les résultats qu’il affiche est la pertinence, selon Mosseri. L’entreprise a une série de « signaux » qu’elle prend en compte lors de l’affichage des résultats, énumérés ci-dessous par ordre d’importance :

Votre texte dans la recherche. Le texte que vous saisissez dans la barre de recherche est de loin le signal le plus important pour la recherche. Nous essayons de faire correspondre ce que vous tapez avec des noms d’utilisateur, des biographies, des légendes, des hashtags et des lieux pertinents.

Votre activité. Cela inclut les comptes que vous suivez, les publications que vous avez consultées et la façon dont vous avez interagi avec les comptes dans le passé. Nous affichons généralement les comptes et les hashtags que vous suivez ou visitez plus haut que ceux que vous ne suivez pas.

Informations sur les résultats de la recherche. Lorsqu’il y a beaucoup de résultats potentiels, nous examinons également les signaux de popularité. Ceux-ci incluent le nombre de clics, de likes, de partages et de suivis pour un compte, un hashtag ou un lieu particulier.

Ces mêmes suggestions s’appliquent également à la façon dont votre contenu apparaît. La plate-forme examine le texte de votre pseudo et de votre biographie Instagram, votre emplacement et les légendes des publications individuelles pour déterminer si votre contenu est pertinent pour une recherche donnée. La société tente également de filtrer le contenu qui enfreint ses recommandations, y compris des sujets sensibles comme la violence ou la semi-nudité. Vous n’avez pas besoin de remonter bien loin pour voir comment la gestion de ces problèmes par Instagram a suscité des inquiétudes dans le passé.

Les deux améliorations apportées à la recherche devraient rendre Instagram plus utilisable et peut-être plus attrayant pour continuer à cliquer. Les similitudes au niveau de la surface avec TikTok ne sont peut-être pas une erreur non plus : Mosseri a ouvertement discuté de l’ère post-partage de photos qu’Instagram entre avec une étreinte de vidéo et plus de contenu suggéré.