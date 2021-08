Google ne vous permettra bientôt plus de vous connecter sur de très vieux appareils Android

Google met fin à la prise en charge de la connexion pour Android Gingerbread et les appareils plus anciens le mois prochain.

Si vous possédez toujours un appareil tournant sous Android 2.3.7 (la version finale de Gingerbread) ou une version antérieure, Google ne vous permettra pas de vous connecter à votre compte Google sur cet appareil à partir du 27 septembre, selon un document d’assistance.

« Dans le cadre de nos efforts continus pour assurer la sécurité de nos utilisateurs, Google n’autorisera plus la connexion sur les appareils Android exécutant Android 2.3.7 ou une version antérieure à partir du 27 septembre 2021 », a déclaré la société. « Si vous vous connectez à votre appareil après le 27 septembre, vous risquez d’obtenir des erreurs de nom d’utilisateur ou de mot de passe lorsque vous essayez d’utiliser des produits et services Google tels que Gmail, YouTube et Maps. »

Pour vous donner une idée de l’âge auquel un appareil sera affecté par ce changement, Android 2.3.7 est sorti il ​​y a près de 10 ans. Mais étant donné qu’il existe actuellement plus de trois milliards d’appareils Android actifs dans la nature, ce changement affectera probablement plus de quelques personnes qui pourraient encore s’accrocher à des technologies plus anciennes.

Si vous utilisez Android 2.3.7 ou une version antérieure après la date limite du 27 septembre, vous pourrez toujours utiliser certains services Google si vous êtes connecté sur le navigateur de votre appareil, selon Google. Mais les appareils sous Android 3.0 (Honeycomb) continueront de pouvoir se connecter aux comptes Google, selon la société, donc si vous