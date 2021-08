Ce petit téléviseur vous permet de regarder les Simpson

Un internaute a créé un petit téléviseur qui permet de regarder la célèbre série Les Simpson.

L’utilisateur de Reddit, buba447, a créé une mini télévision dédiée aux Simpson avec des cadrans fonctionnels qui lit des épisodes de la célèbre série animée chaque fois qu’elle est allumée.

Selon son créateur, le téléviseur de la taille d’une paume de main a été conçu dans Fusion 360 et imprimé à l’aide d’un Ender-3 Pro de Creality. À l’intérieur, vous trouverez un petit Raspberry Pi Zero exécutant Jessie Lite connecté à l’écran 640×480. La molette supérieure allume le téléviseur (en fait, uniquement l’écran et le haut-parleur) tandis que la molette inférieure règle le volume.

Les épisodes compressés eux-mêmes sont stockés sur une carte SD de 32 Go ; leur ordre est déterminé par un script python qui sélectionne et lit des fichiers aléatoires. Cela signifie qu’aucune connexion Internet n’est requise. Il nécessite bien sûr de l’alimentation, qui vient via le port USB à l’arrière du téléviseur.

Le créateur de cette reproduction fidèle a déclaré qu’il fournirait un guide de construction détaillé dans une semaine environ à tous ceux qui souhaitent créer le leur.

La Simpson TV rejoint une longue liste de superbes projets Raspberry Pi, y compris un adaptateur Game Boy qui permet aux gens de jouer à Tetris en mode battle royale en ligne ; un PC de jeu portable imprimé en 3D axé sur le streaming ; l’écran Pixxl Cube à six faces ; et beaucoup plus.