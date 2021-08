Google a retiré les Pixel 5 et Pixel 4a 5G de la vente

Google a décidé de retirer les smartphones Pixel 5 et Pixel 4a 5G de la vente.

Au milieu de l’annonce d’un nouveau téléphone Pixel de la semaine dernière, Google a discrètement indiqué que c’était la fin de la route pour deux autres appareils Pixel : le Pixel 4A 5G et le Pixel 5. Les deux sont actuellement répertoriés sur la boutique en ligne de Google comme étant épuisés et restants. les stocks chez d’autres détaillants ne dureront probablement pas longtemps. Un porte-parole de l’entreprise a fait la déclaration suivante :

« Avec nos prévisions actuelles, nous nous attendons à ce que Google Store aux États-Unis vende des Pixel 4a (5G) et Pixel 5 dans les semaines à venir après le lancement du Pixel 5a (5G). Ces produits continueront d’être disponibles auprès de certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks. ».

Il n’est pas trop surprenant que le 4A 5G soit abandonné étant donné que le 5A 5G semble être un successeur assez direct. Cependant, il est un peu inhabituel de voir le Pixel 5 abandonné bien avant l’arrivée du Pixel 6 cet automne.

C’est peut-être parce que le Pixel 5 ressemble plus aux téléphones de la série A économiques qu’aux Pixel 6 et 6 Pro. Google semble mettre tout en œuvre pour la série 6, les positionnant comme de véritables concurrents phares des gros frappeurs d’Apple et de Samsung. Alors que le Pixel 5 offre des fonctionnalités avancées telles que la charge sans fil et une étanchéité IP68 robuste non disponible dans la série A, il n’était pas tout à fait prévu pour rivaliser avec les iPhone 12 Pros et Galaxy S21 du monde.

Ou peut-être est-ce ainsi que Google fait les choses maintenant. L’entreprise a cessé de vendre les Pixel 4 et 4 XL moins d’un an après leur introduction. Mais du côté positif, le Pixel 4A uniquement LTE est toujours en vente pour le moment, et c’est une bonne affaire si on ne réfère à son prix de vente.