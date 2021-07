WhatsApp teste une fonction de sauvegardes chiffrées dans le cloud sur Android

WhatsApp teste une nouvelle fonction permettant de faire des sauvegardes chiffrées dans le cloud sur Android.

Alors que les messages instantanés de WhatsApp bénéficient du chiffrage de bout en bout, les sauvegardes stockées dans le cloud ne le font pas. Cela signifie que l’accès à vos sauvegardes de chat, soit de manière néfaste, soit via un mandat, donnerait accès à votre historique de messagerie privée. Cependant, les utilisateurs qui ont testé la version bêta de WhatsApp sur Android ont désormais la possibilité d’activer le chiffrage des sauvegardes, ce qui rend leurs sauvegardes et leurs messages plus sécurisés.

La fonctionnalité de sécurité anticipée est disponible dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android (2.21.15.5). Lorsqu’il est activé, l’historique des discussions et des médias dans vos sauvegardes cloud peut être protégé à l’aide d’un mot de passe. Cela a cependant un hic : si vous perdez votre téléphone et oubliez votre mot de passe (ou la clé de récupération à 64 chiffres), il ne sera pas possible de restaurer votre sauvegarde.

Votre mot de passe de sauvegarde est dit privé et non partagé avec WhatsApp, Google, Facebook ou Apple. Il ne peut contenir que des lettres minuscules et des chiffres, et si vous le perdez, WhatsApp ne peut pas vous aider à essayer de vous en souvenir.

Vous devez équilibrer cette mise en garde avec le fait que si votre Google Drive (ou iCloud Drive) est compromis de quelque manière que ce soit, votre historique de discussion et multimédia WhatsApp sera sécurisé.

Nous espérons que WhatsApp proposera bientôt cette fonctionnalité à davantage d’utilisateurs, y compris les iPhones. Pour l’instant, il est disponible via le programme bêta de Google Play dans l’application bêta de WhatsApp pour Android.