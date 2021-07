Tumblr permet aux blogueurs de facturer un abonnement

Tumblr offre enfin à ses auteurs un moyen de gagner de l’argent avec leur travail : facturer un abonnement.

La plateforme de blogs commence à ajouter la possibilité pour les écrivains de mettre leurs messages derrière un paywall. La fonctionnalité, appelée Post Plus, permet aux créateurs d’offrir un abonnement de 3,99 $, 5,99 $ ou 9,99 $ par mois, qui donnera aux lecteurs accès à tous les messages qu’ils décident de désigner comme réservés aux abonnés uniquement. Pour l’instant, la fonctionnalité est disponible dans une « bêta limitée » pour certains créateurs uniquement.

La formule ressemble beaucoup à ce que propose Substack, un blog et un moyen facile pour les écrivains de le facturer, moins l’ensemble du composant de la newsletter envoyée par courrier électronique. Facebook commence également à tester les eaux dans ce domaine et lance un produit de bulletin d’abonnement appelé Bulletin.

Alors que Tumblr est toujours un réseau social conséquent, la plateforme rétrécit. Il reçoit désormais 11,3 millions de messages quotidiens, selon la page d’information de presse de Tumblr, contre 14,8 millions cette fois l’année dernière et 67,7 millions cette fois en 2012, selon les archives de la page. Tumblr a connu des difficultés lors du passage au mobile, et il a ensuite stagné après avoir été racheté par Yahoo en 2013 et Verizon en 2017.

Automattic, qui exécute WordPress.com, a acheté Tumblr en 2019, mais il n’a pas fait grand-chose avec le service depuis. Il est difficile d’imaginer qu’une fonctionnalité de paywall, pour un site qui est souvent utilisé pour les blogs de fans sous pseudonyme, sera ce qui ramènera les gens. Mais c’est un pas en avant pour faire de la plate-forme une option plus flexible pour les écrivains et donne aux écrivains existants une autre raison de rester. Le réseau souligne maintenant son adoption continue par les utilisateurs plus jeunes, affirmant qu’environ la moitié de ses utilisateurs font partie de la génération Z.

Un large lancement de la fonctionnalité est prévu pour cet automne, a déclaré un porte-parole de Tumblr à The Verge. Tumblr prélèvera des frais de 5% sur les abonnements, ce qui est compétitif par rapport à la réduction de 10% de Substack. Si les lecteurs s’abonnent sur iOS ou Android, cependant, les 30% des frais de magasin d’applications de ces plates-formes proviendront de ce qu’un créateur peut conserver.