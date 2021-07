Netflix se lance officiellement dans le domaine du jeu vidéo

Netflix confirme que l’entreprise va se lancer dans le secteur du jeu, en proposant des titres gratuits à ses abonnés.

Netflix a finalement confirmé ce que ses premières offres de jeux vidéo impliqueront : elles seront initialement axées sur les plateformes mobiles et, comme indiqué précédemment, les abonnés pourront y jouer sans frais supplémentaires.

La semaine dernière, on a appris que Netflix avait embauché l’ancien dirigeant d’Electronic Arts (EA) et de Facebook, Mike Verdu, en tant que vice-président du développement de jeux, mettant ainsi fin à la recherche d’un nouveau dirigeant pour superviser son expansion dans les activités lucratives du jeu vidéo.

Cette semaine, dans une lettre aux investisseurs, Netflix a révélé plus sur ses plans de jeu. Il les considère comme une nouvelle catégorie au même titre que son expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée. Ils seront inclus dans l’abonnement des membres et se concentreront dans un premier temps sur les plateformes mobiles.

« Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste d’investissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous sommes près d’une décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous le moment est venu d’en savoir plus sur la façon dont nos membres apprécient les jeux », a déclaré Netflix.

Bien qu’il reste le leader du secteur du streaming, Netflix fait face à une concurrence croissante de Disney Plus, WarnerMedia, Amazon Prime, etc. Se diversifier dans les jeux vidéo semble être une décision intelligente pour le service qui a amorcé la révolution.

On ne sait pas quel genre de jeux nous pouvons nous attendre à voir sur Netflix. VG247 rapporte que des explorateurs de données ont récemment découvert des images liées à un contrôleur DualSense PlayStation et de Ghost of Tsushima dans l’application Netflix, suggérant que Sony pourrait jouer un rôle dans les plans de jeu de Netflix à un moment donné dans le futur.