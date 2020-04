Microsoft ajoute des transferts de fichiers sans fil à l’application Votre Téléphone

La dernière version de l’application Votre Téléphone vous permet de faire glisser et déposer des fichiers via WiFi vers et depuis n’importe quel smartphone Samsung compatible.

L’application Windows 10 Votre Téléphone (Your Phone) continue de gagner des fonctions utiles, même si la plupart d’entre elles ne profitent qu’aux utilisateurs de Samsung Galaxy pour l’instant. Le dernier ajout à cette liste exclusive de fonctionnalités est le glisser-déposer sans fil que Microsoft a récemment mis à la disposition de la communauté Windows Insider, avec une version publique à suivre bientôt dans une future mise à jour.

Microsoft s’est associé à Samsung pour améliorer l’expérience de connectivité PC-mobile en ajoutant la prise en charge du RCS à son application Your Phone plus tôt cette année. Les utilisateurs de Samsung peuvent désormais attendre les transferts de fichiers sans fil entre leur téléphone et leur PC, grâce à la fonctionnalité ajoutée dans une mise à jour Windows Insider.

La société n’a pas indiqué les modèles exacts de Samsung compatibles avec la nouvelle fonctionnalité, mais note que les appareils exécutant Link to Windows (v1.5 ou supérieur) et connectés sur le même réseau Wi-Fi que le PC devraient être opérationnels.

En termes de limitations de fichiers, les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer tous les types de fichiers, à l’exception des dossiers, et peuvent le faire pour 100 éléments à la fois. De plus, chaque élément ne peut pas dépasser 512 Mo, alors ne vous attendez pas à copier des trucs comme de gros albums photo ou des films HD.

Microsoft dit également que seules l’application Galerie et Mes fichiers par défaut de Samsung peuvent être utilisées lors du transfert sans fil de contenu du téléphone vers le PC et que les utilisateurs qui font l’inverse doivent faire glisser leurs fichiers PC vers l’écran de leur téléphone dans l’application Votre téléphone pour commencer le transfert.

Les fichiers envoyés au téléphone se trouvent dans le dossier Stockage interne> Téléchargements et les utilisateurs doivent également faire attention à minimiser l’application PC de votre téléphone, car cela au milieu d’un transfert de fichiers annulera le processus.